Golden Globe Race Segundo regatista solitario rescatado con éxito por un barco de pesca francés

El Centro de Coordinación Conjunta de Rescate (JRCC) en Canberra confirmó que Gregor McGuckin, el segundo regatista solitario de la Golden Globe Race que desarboló en el Océano Índico, fue recogido de su yate a las 12:10 UTC.

El buque de la patrulla pesquera francesa Osiris, que había evacuado al marinero indio Abhilash Tomy herido de su yate a las 07:30 UTC, informó que Gregor estaba bien y de buen humor. Los dos aviones de reconocimiento Orion P8 Orion de la Real Fuerza Aérea Australiana y la Armada de la India enviados a la zona, provistos de soporte de retransmisión de vigilancia y comunicación durante ambas evacuaciones, y ahora han sido liberados para regresar a sus bases.

Osiris está ahora en camino a Ile de Amsterdam con un ETA de 10:00 UTC mañana, donde los dos sobrevivientes recibirán más atención médica y asesoramiento del médico. El JRCC australiano, que supervisó esta operación de rescate, está esperando este consejo médico antes de confirmar los planes de evacuación para los dos regatistas. Una opción es transferirlos a la fragata australiana HMAS Ballarat para llegar a Ile de Amsterdam en 72 horas, para su posterior translado a Australia.

Neil O'Hagan, portavoz del equipo de McGuckin, Hanley Energy Endurance, dijo: "La condición de Gregor es buena y no ha informado nada más que golpes y hematomas. Este fue un increíble espectáculo de marinería. El irlandés de 32 años logró construir una plataforma de respeto y guiar a mano su yate Hanley Energy Endurance durante los últimos cuatro días dentro de las 30 millas de su compañero competidor con el fin de llegar al sitio para ayudar con el rescate si era necesario. McGuckin no declaró una emergencia por su propia situación a pesar de que volcó y perdió su mástil. Sin embargo, dada la ubicación extremadamente remota y la condición de su yate, se consideró que era el curso de acción apropiado para abandonar su yate en un escenario de evacuación controlada cuando surgiera la oportunidad. Esta movida considerada asegura que en caso de que su propia situación se deteriorara en cualquier intento de llegar a tierra en las próximas semanas, no se requeriría una segunda misión de rescate. El equipo de Gregor McGuckin, sus amigos y familiares desean expresar su sincera gratitud a todos los involucrados en la operación hasta el momento. Nuestros pensamientos están ahora con Abhilash y su familia ".