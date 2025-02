Quitar las derivas laterales no ha perjudicado a las prestaciones del «One Planet One Ocean»

Dídac Costa ha pasado la noche fondeado con el «One Planet One Ocean» esperando la pleamar para poder entrar en el canal del puerto de Le Sables d´Olonne, ya que cuando ha llegado ayer sábado (13 de febrero de 2021) no tenía suficiente agua para los 4,5 metros de calado que necesita su velero.

La tan gloriosa entrada por el canal de Le Sables d´Olonne ha sido muy fría para Dídac Costa sobre la cubierta del «One Planet One Ocean». Cierto que su cara reflejaba emoción, pero en los muelles aledaños la presencia de público era mínima, en parte por la situación sanitaria que también se vive en Francia, en parte por la falta de popularidad del español en el país galo, y la exigua comunicación llevada a cabo por su equipo de tierra durante todo el proyecto.

“El finalizar la Vendée Globe ya es un éxito. Todo ha ido bien en cuanto el barco, la navegación; estoy muy feliz. Respecto a esta edición y la anterior, cuando sales es diferente, sabes que te esperan muchos días de navegación; poco a poco vas cogiendo ritmo, te vas metiendo en el barco, sobre todo porque no he navegado mucho antes de la salida. Todo es un poco nuevo, así como muy diferente respecto al barco que lo podía hacer correr al tener velas nuevas. La veleta de viento me ha fallado durante casi toda la segunda mitad de la regata, a parte de estos pequeños problemas, pero nada que me hubiese frenado.

La Vendée Globe es una regata especial, única, una regata increíble que te marca para toda la vida. Te emociona mucho al llegar de vuelta a Le Sables d´Olonne, es una lucha, cada día es muy bonito, es muy difícil de explicar…

Durante la rueda de prensa, Dídac Costa remarcaba que disponer de velas nuevas fue muy importante respecto a la pasada edición, en la que todas estaban muy usadas y se le iban rompiendo a medida que daba la vuelta al mundo. Que ha podido ir más rápido y con más seguridad. De hecho, su tiempo invertido es de 97 días y 06:27 horas frente a los 108 días y 19:50 horas en 2016-2017, once días menos.

A la pregunta, ¿cuál ha sido el momento más idílico que te has encontrado en los mares australes? “Es difícil decir un momento, creo que son muchos, si tienes que decir uno probablemente cuando pasas cabo de Hornos, es un momento muy fuerte, pero en realidad hubo muchos momentos que tuve condiciones muy buenas que ves que el barco va bien, que hay olas en las que el barco puede ir muy rápido, y que te encuentras en un medio que es muy salvaje que atrae mucho, en realidad todo el recorrido lo es pero en el sur se acentúa mucho esta sensación… El Cabo de Hornos es muy emocionante después de tantos días y ver tierra” .

Dídac Costa siempre ha tenido problemas para poder financiar sus proyectos vuelta al mundo en solitario. Y para esta edición necesitaba que su barco fuese más ligero para ir más rápido, podría plantearse la solución de una hipotética instalación de foils, pero ha sido más pragmático optando por el principio de “a grandes males grandes soluciones”; así que quito las derivas laterales y todo lo que conlleva dentro del casco y en cubierta, una reducción de peso que según él ha sido muy efectiva, el único IMOCA de los 33 participantes que han tomado la salida en la Vendée Globe frente nuevos veleros con inmensos foils o con más años a los que se le instalaron.

“Era una apuesta que hicimos para poder ganar algo de velocidad del barco, de quitar peso de forma muy económica, evidentemente es un proyecto con muy pocos recursos, y sabiendo el recorrido que es la Vendée Globe quizás las derivas laterales no serían muy útiles. Y estoy contento, quería ver como iría respecto a otros barcos durante la regata en rumbos más de ceñida, y lo poco que estado así junto a otros barcos la verdad que al rendimiento no le ha afectado. Por ejemplo, a la salida del Ecuador hacia el sur, más o menos me mantuvo con los barcos que tenia alrededor; y luego subiendo en los Doldrums del hemisferio norte, la ceñida fue bastante bien. Y en el resto del recorrido, un día estuve ciñendo en el océano Índico, y luego ya no las hubiese usado en los demás días”.

Antes del inicio de la regata, a todos los patrones les preguntan qué comida desearían tener el día de su llegada. Dídac Costa volvió a pedir el mismo plato que en 2016-2017 “pulpo a la gallega” ; “sí había pedido pulpo a la gallega, pero me han dado pulpo con patatas fritas, digamos que “pulpo a la sablesa” -en el supuesto que, durante el viaje de retorno a Barcelona, ya le han dicho que sí hace escala en el puerto de Vigo podrá disfrutar de todo el pulpo a la gallega que desee. Es curioso que un plato, la primera comida al llegar a tierra, un deseo tan significativo para un vueltamundista no se cumpla cuando un marino lleva casi cuatro meses en el mar. Con lo importante que siempre son los pequeños detalles, y que en este caso el coste es mínimo.

Tan solo hay dos navegantes españoles que han completado la Vendée Globe de los cuatro que han participado. José Luis Urgarte compitió a sus 64 años en la edición de 1992-1993 con el Euskadi Europ 93 BBK, finalizándola en 134 días y 05:04 horas. Y Dídac Costa lo ha logrado en dos ocasiones, en 2016-2017 con un tiempo de 108 días y 19:50 horas, y en 2020-2021 en 97 días y 06:27 horas.

“Es realmente difícil que pueda haber navegantes españoles que puedan hacer la Vendée Globe por la dificultad que implica poder disponer de los recursos económicos necesarios. En mi caso, con la ayuda de mucha gente, con mucho esfuerzo he podido hacer dos. Limita un poco hasta que el número de navegantes españoles lo puedan hacer, cuando hay muy buenos navegantes para hacerla. Hay mucho nivel en mi país para que puedan estar en la Vendée Globe, es una lástima”.

La anécdota de Dídac Costa la puso encima de la mesa el periodista de la revista gala Voiles et Voiliers cuando le preguntaba si era verdad que las botas que tenía a bordo eran del mismo pie.

“Sí es verdad, aunque a medias. Cuando hice la bolsa metí dos pares de botas, unas para tiempo duro y otras más sencillas. Esta últimas fueron las que eran del mismo pie. A pesar de ello las utilice en algún momento, pero era muy incómodo”.

El proyecto de Dídac Costa versa sobre el eslogan «One Planet One Ocean», la ecología ambiental y de los océanos. Con tres vueltas al mundo en su haber considera que donde se concentran más contaminación en los océanos en la ruta vuelta al mundo es en el Atlántico.

“El estado medioambiental que percibes navegando es realmente de poca contaminación, con los problemas que puede haber y no se ven a simple vista. Lo que percibes es contaminación en el mar de muchos objetos flotando que son producto del hombre. En la parte sur, de la zona austral, no he visto contaminación, mientras que en el Atlántico se ven bastantes y hay veces que por su tamaño puedes chocar con ellos. Es un problema, incluso en el Mediterráneo que no es parte de la ruta Vendée Globe ahí es mucho más grave para navegar y para la fauna”.

«One Planet One Ocean», 21 años navegando desde que fue botado en 2000 en Nueva Zelanda. Fue construido en los astilleros neozelandés Marten Yachts, diseñado por Owen Clark con el que la británica Ellen MacArthur -ambos mantuvieron una relación sentimental durante unos meses- finalizó en segunda posición patrocinado por «Kingfisher» durante la Vendée Globe de 2000-2001 tras 94 días, 4 horas y 25 minutos.

En la Vendée Globe de 2004-2005 este OPEN 60 volvería a participar como «Skandia» patroneado por Nick Moloney, no finalizó la regata por pérdida de la quilla pivotante durante el ascenso por el océano Atlántico cerca de las costas de Brasil.

Finalizó en quinta posición durante la primera edición de la Barcelona World Race (2007-2008), regata vuelta al mundo en A Dos, con la tripulación formada por Albert Bargués y la francesa Servane Escoffier (actual mujer del marino galo Louis Barton que ha finalizado en tercera posición en la 9ª Vendée Globe).; invirtiendo 108 días y 18 horas, en parte por los problemas que tuvieron durante la navegación por el océano Pacífico hasta la llegada en Barcelona.

También participó en la segunda y tercera edición de la Barcelona World Race, en 2010-2011 patroneado por Gerard Marín y Ludovic Aglaor con el patrocinio de «Fòrum Marítim Català», finalizando en el octavo puesto. Y en 2014-2015 sería tripulado por Aleix Gelabert & Didac Costa como «One Planet, One Ocean & Pharmaton».

Las dos siguientes vueltas al mundo ya sería en solitario patroneado por Dídac Costa en la Vendée Globe. El inicio en la edición de 2016-2017 fue un contratiempo debido a la entrada de agua en el interior del barco anegando las baterías y el generador, avería que le obligaría retornar a puerto y volver a partir cuatro días más tarde. Pero sí pudo finalizar la regata después de 124 días de navegación, siendo el segundo español en finalizar la Vendée Globe tras el vasco José Luis Ugarte en 1992-1993 con el «Euskadi Europ 93 BBK».

En 2020-2021 el «One Planet One Ocean» completa su segunda participación en la Vendée Globe, también patroneado por Dídac Costa en 97 días, 06 horas, 27 minutos y 03 segundos; acumulando un total de cinco vueltas al mundo a vela de las cuales tan solo no pudo finalizar en 2004-2005 por avería.

