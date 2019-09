Mini Transat Posible salida de la Mini Transat el próximo sábado A unas 150 millas al oeste de La Rochelle, la predicción meteorológica para el fin de semana arroja una pequeña ventana favorable, con vientos del oeste rolando al suroeste de unos 15 nudos

La Organización de la 22 edición de la Mini-Transat La Boulangère considera que este fin de semana se podría dar la salida de la primera etapa La Rochelle – Las Palmas de Gran Canaria.

No es nada nuevo que se produzcan cambios el inicio de esta transoceánica, como en 1993 que se anuló la primera etapa Brest – Madeira, Hans Bouscholte pierde el mástil en la salida de Brest y Pascal Leys desaparece en aguas del golfo. En la edición de 2013 estaba previsto se iniciase el 13 de octubre, se pospuso la salida varias veces, finalmente se produce el 28 de octubre, pero tres días más tarde la Organización anula la etapa, esperando que la flota se reagrupe en el puerto gallego de Sada desde donde el 13 de noviembre se realiza una nueva salida con ruta directa de 3.600 millas directas hasta puerto caribeño de Pointe-à-Pitre. al Caribe, y la opción de poder realizar una parada técnica de 12 a 72 horas en Puerto Calero, isla de Lanzarote.

A medio día de hoy el centro de una borrasca se sitúa en las costas oeste de Irlanda, pero su influencia alcanza las costas cantábricas y toda la fachada atlántica del litoral galo. Baja presión que será engullida por otra de mayor tamaño que camina sobre el océano Atlantico desde el sur de Groenlandia, la cual cruzará por Reino Unido para situarse el sábado sobre las aguas del Mar del Norte, entre Escocia, Dinamarca y Noruega. Y tras esta, se espera la llegada de otra que se colocará justo a poniente, en la boca, del golfo de Vizcaya con fuertes vientos que el domingo podrían alcanzar los 30 nudos, con rachas de 42 nudos.

Para el director de la regata, Denis Hugues, que permanentemente estudia la evolución de esta situación, en estrecha colaboración con el meteorólogo Christian Dumard; y teniendo en cuenta la disparidad de velocidades entre los Mini 6.50, ha informado que: "Varios frentes se extienden por todo el Golfo de Vizcaya y el estado del mar se deteriora. En los próximos días, puede haber un oleaje de hasta 5 metros en el centro del golfo, con un corto período de 8 a 10 segundos entre las olas. Y todo ello en condiciones de ceñida. Los barcos no serían capaces de soportar estas condiciones”.

El director técnico de la Mini Transat, Jean Saucet, explico que: “La decisión que se tome tendrá en cuenta la diversidad de la flota y las disparidades entre los barcos en términos de velocidad. Todos los participantes, incluso los que no son tan rápidos, necesitan poder llegar a cabo Finisterre en condiciones adecuadas. Eso es lo que hace que la situación sea compleja".

Diariamente los patrones reciben un informe meteorológico, con una previsión de 48 horas para que aquellos que no están en La Rochelle puedan volver a tiempo. "Estamos observando una posible ventana meteorológica favorable al final de la semana", explicó Denis Hugues. "Sin embargo, aún no tenemos suficiente visibilidad ya que los distintos archivos grib no están de acuerdo. Seguimos vigilando de cerca".

El que sea capaz de visionar mentalmente una navegación en solitario con olas de cinco metros de altura cada 8 segundos, ciñendo a bordo de un velero de 6,50 metros de eslora durante varios días; podrá aproximarse mucho a la situación real que vivirán los marinos de la Mini Transat en aguas del Golfo de Vizcaya. Creo que se admite vomitar, marearse, calarse hasta la medula, no poder controlar los esfínteres...