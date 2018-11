Route del Rhum-Destination Guadalupe Pierre Antoine, Yoann Richomme y Sidney Gavignet, tres nuevos ganadores Thomas Coville, la estrella francesa de récord mundial, también terminó ayer en la tercera posición de la clase ULTIME

ABC_N

Actualizado: 21/11/2018 14:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las últimas 24 horas, Pointe-à-Pitre ha celebrado tres grandes victorias en las clases Rhum Multi, Clase40 y Rhum Mono en la Route del Rhum-Destination Guadalupe, regata trasatlántica en solitario de 3.542 millas náuticas.

En la clase amateur Rhum Multi, el líder absoluto desde la salida de Saint Malo, en Bretaña, el pasado 4 de noviembre, y contundente vencedor 16 días después ha sido el veterano marino francés Pierre Antoine en su trimarán de madera, Olmix. En Clase40, el vencedor ha sido de nuevo el competidor dominante de una flota de 53 barcos, el compatriota de Antoine, Yoann Richomme, a bordo del Veedol-AIC.

Y en la clase Rhum Mono era Sidney Gavignet a bordo de Café Joyeux quien cruzaba la línea de meta en Pointe-à-Pitre, Guadalupe, en primer lugar, con su competidor más cercano, Sébastien Destremeau (Alcatraz IT Faceocean), todavía a unas 120 millas náuticas de la llegada en el momento en que Gavignet tocaba el muelle.

Procedente de la localidad costera de Amiens, Antoine es un notable marino que a sus 56 años de edad participa por cuarta vez en la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. Tras ganar en su clase en 2006, tuvo que abandonar la regata hace cuatro años cuando su barco fue alcanzado por un rayo, lo que requirió un extenso programa de reparaciones y reconstrucción.

En esta ocasión, Olmix, un barco construido en 1991 que Antoine conoce al dedillo, no vivió tales dramas y su patrón completó una regata de libro superando primero las tempestades y después los vientos alisios. Se detuvo brevemente para recoger al patrón de Multi50 Lalou Roucayrol de su trimarán volcado, Arkema, unas 1.000 millas al este de Guadalupe.

Phil Sharp finalizó tercero en Clase40 en Imerys - Alexis Courcoux

Antoine completaba la regata en 15 días, 21 horas y 15 minutos, lo que establece un nuevo récord para la clase Rhum Multi. "Siempre es especial estar en la salida de esta regata, fantástico. Supone salir de la zona de confort para hacer cosas que no solemos hacer. Por eso ganar es genial, y una victoria tan contundente es mucho mejor”, comentaba Antoine durante las celebraciones en tierra.

Antoine, que es director de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, también comentó cómo fue tener a Roucayrol a bordo durante unos días, antes de que el patrón de Arkema fuera recogido por un remolcador que estaba en camino para recuperar su barco.

"Estamos tan concienciados de estar solos, de navegar en solitario en esta regata, que recoger un pasajero después de 15 días se hace raro", dijo. “De repente estás con alguien, como dos astronautas en el espacio. Sin embargo, no fue fácil. Lalou ya tenía experiencia con la situación (volcó en 2013) y eso fue realmente útil, aunque sacarlo del barco fue bastante difícil... Me alegro de haber estado allí porque estábamos muy lejos de tierra y podría haber pasado cualquier cosa”.

Cuando llegó Richomme tras 16 días, tres horas y 22 minutos en el mar a bordo de su Clase40 Veedol-AIC, a las 16: 22.45 de la tarde, contaba con más de medio día de ventaja sobre el mejor tiempo registrado anteriormente por los emocionantes monocascos Clase40. El francés, que se formó como arquitecto naval en Southampton y reside en Lorient, se alegró mucho de haber ganado de forma tan sólida en una flota tan competitiva.

Richomme había liderado la flota de Clase40 desde el segundo día de regata, navegando inicialmente con una línea conservadora cerca de la ruta más directa. Pero después viró hacia el oeste, lo que le permitió navegar con un ángulo más rápido antes que sus rivales. Demostró una gran confianza en su barco, y también mostró mucho el gusto de un marinero de Figaro por el alto ritmo.

"Es increíble", dijo Richomme mientras recordaba los últimos 16 días en el mar después de atracar en Pointe-à-Pitre. "Primero ganar la Solitaire (2016) y después esto, ganar la Route du Rhum, es genial".

Phil Sharp con los regatistas de Clase40, Yoann Richomme (1º) y Aymeric Chapellier (2º). - Alexis Courcoux

Detrás de Richomme, las plazas restantes del podio en la Clase40 se decidieron con una lucha cara a cara por el segundo lugar entre el británico Phil Sharp a bordo IMERYS Clean Energy y Aymeric Chappellier, al mando de AINA Enfance Et Avenir.

Durante el último tramo de Basse Terre antes del final, la suerte abandonó a Sharp y con el viento moderado del este y el sol, fue sencillo navegar hasta la meta para Chapellier, que cruzó la línea una hora y 45 minutos antes que su oponente británico.

Las sonrisas y las bromas con los medios de comunicación y los VIP que saludaron al patrón de Imerys Clean Energy a su llegada al muelle de Pointe-à-Pitre enmascaraban una gran decepción para Sharp, que estaba asumiendo el hecho de haber perdido la segunda plaza en las últimas horas de este regata de 3,542 millas náuticas.

"Tal vez mañana me sienta mejor, pero no ahora", dijo Sharp. "Haber sido el segundo en la mayor parte de la regata y luego perderla así, es algo que duele". Comencé con el objetivo de estar en el podio y pronto me di cuenta de que la victoria estaba fuera de mi alcance, y fui segundo durante mucho tiempo, pero al final estoy en el podio ".

La intensidad del duelo anglo-francés se ha repetido en la mayoría de sus encuentros en regatas oceánicas durante los últimos dos años. "Gracias por arruinarme el día”, dijo Sharp cuando Chapellier, de 38 años, subió a bordo para darle un abrazo y comparar regatas con el patrón de 37 años de Jersey.

“En cuanto salimos del canal y estuvimos a la misma altura, pensé: 'aquí estamos otra vez, así es como será'", recordó Sharp.

Chapellier, que ahora ha derrotado a Sharp en dos regatas transatlánticas seguidas, superó al patrón inglés durante la aproximación a Guadalupe. A medida que los vientos alisios disminuían, la embarcación más potente y más nueva del francés demostró ser más rápida.

Pero Sharp admitió que perder el piloto automático principal el tercer día de regata había comprometido su rendimiento, especialmente hacia el final, cuando estaba enormemente cansado y el piloto automático perdió el control de su barco en varias ocasiones.

Mientras los tres primeros regatistas de la Clase40 tienen justificadas aspiraciones para pasar al siguiente nivel en la Vendée Globe, lograr la victoria general en la clase Rhum Mono a bordo de su Café Joyeaux de 50 pies ha sido el sello de oro para los 25 años de regatas profesionales de Sidney Gavignet. Gavignet terminó más de 150 millas por delante del IMOCA 60 de Sébastien Destremeau, quien debería reclamar hoy la segunda posición.

Tras haber navegado alrededor del mundo en 1993 con Eric Tabarly, Gavignet ganó la Volvo Ocean Race en 2005-6, compitió en la America´s Cup y después navegó en los multicascos MOD70 y ULTIME. Ahora, a sus 49 años, cuelga sus botas de mar fijando su mirada en una carrera como coach empresarial, tras haberse tomado un tiempo fuera de su Master en negocios para participar la regata.

Sidney Gavignet ahora planea retirarse de las regatas profesionales para concentrarse en su carrera como coach empresarial. - Alexis Courcoux

Gavignet, que tuvo que ser rescatado en el Atlántico de su maxi trimarán dañado en 2010, dijo de esta regata: “No es una prueba para principiantes, no es una regata para aficionados. Y es duro y peligroso en los multicascos. Comencé este proyecto en junio y me ha costado mucha energía y mucho trabajo llegar aquí. Pero aquí estoy; me alegra terminar aquí. Es una buena manera de terminar. Es genial la Clase Rhum. Yo he sido feliz en este barco ".

“He disfrutado de las partes difíciles”, añadió. “Los vientos alisios no fueron fáciles porque rompí mi spinnaker y no pude hacer navegar el barco como hubiera querido. Es una pena porque este barco solo está pidiendo ser impulsado con fuerza. No me arrepiento de haber detenido mi carrera profesional en la vela. Estoy feliz de ganar. Es un largo camino el que me detengo ahora, pero es hora de cambiar de vida. Estoy orgulloso de mí mismo y de las cosas que he hecho. Pero esta es una buena nota para seguir adelante ".

Thomas Coville, fue tercero en la clase ULTIME - Alexis Courcoux

Thomas Coville, la estrella francesa de récord mundial, también terminó ayer la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, en la tercera posición de la clase ULTIME, llevando a su Sodebo Ultim a la línea de meta a las 20: 46.35 UTC.

Después de que aparecieran grietas en su gigante trimarán durante las primeras 24 horas de regata, Coville tuvo que detenerse en La Coruña, donde su equipo trabajó durante cien horas para reparar Sodebo. Termina tercero más de nueve días después del ganador Francis Joyon, admitiendo que retomar la regata fue un desafío especialmente difícil:

"Comenzar de nuevo fue lo más difícil que he hecho nunca mentalmente", anunció Coville en Pointe-à-Pitre. “Lo he hecho por este extraordinario equipo, por mi patrocinador, pero sobre todo porque en nuestro deporte es lo que hacemos. Acabamos. Llegamos hasta el final”.

A pesar de los daños que sufrieron al final de la regata dos de los gigantes ULTIME, incluyendo el vuelco de Armel Le Cleac’h, Coville, que tiene un nuevo barco en construcción, insiste en que hay un futuro brillante para esta clase en la era de los foils.

"Cuando Armel volcó, tenía más sentido reparar mi barco y seguir adelante, de modo que hay tres ULTIMES en el final. No hay nada más extraordinario que navegar a bordo de estos barcos a 38 nudos, sobre un foil. Estamos construyendo el futuro. Pronto navegaremos alrededor del planeta con barcos como este ".