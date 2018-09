Desafío Azimut «PRB» gana las 24 horas del Desafío Azimut, y «Charal» fue el más rápido en la prueba de velocidad Dos pruebas, una de 24 horas en solitario y otra de velocidad con tripulación. Riou ha demostrado porque ha ganado la Vendée, y Beyou como volar sobre los foils de un IMOCA

Dury Alonso

Vigo (Pontevedra) Actualizado: 25/09/2018 08:28h

Combinar rendimiento, innovación y estrategia; es la filosofía de esta regata creada hace siete años por la empresa de soluciones digitales Azimut y la Clase IMOCA 60. La cual se ha disputado del 21 al 23 de septiembre en dos pruebas muy definidas y exigente: un recorrido en solitario durante 24 horas (de unas 250 millas, acompañado de un periodista multimedia), y una jornada a máxima velocidad con tripulación (limitada a 8 personas a bordo). Que además sirve a los navegantes oceánicos testar sus OPEN 60 antes de regatas como la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre o la Vendée Globe.

Vincent Riou ha podido exprimir su «PRB» con los nuevos foils, ganando la prueba de 24 horas con inicio y final en Lorient; tras virar dos puntos en mar abierto, y dejar a babor la isla de Croix y el archipiélago de Glénans. A las 19:00 horas del pasado viernes, 21 de septiembre, en el paso por la primera boya Azimut 1 (tramo de unas 30 millas), Riou viraba en primera posición seguido por Yann Eliès con «Ucar – St.Michel» y Jérémie Beyou con el «Charal»; los tres llegaron volando a unos 14 nudos de velocidad.

La flota encaró el segundo tramo hacia la boya Azimut 2, distante unas 110 millas y con viento de proa, la cual se dividió en dos grupos. Por problemas eléctricos a bordo «Charal» (se quedó sin piloto automático) fue el primer retirado antes de iniciarlo, y a las 22:00 horas también abandonó el «Vers un monde sans SIDA» de Erik Nigon por ruidos extraños en los timones. Mientras, por el bordo de mar Vincent Riou lideraba un grupo, llevando a cinco millas por popa a Boris Hermann con el «Malizia 2 - Yacht Club de Monacoy» a Isabelle Joschke a bordo «Monin» a 9 millas. Y en el eje comandaba Samantha Davies con el «Initiatives Coeur», a la que le seguía Paul Meilhat con «SMA» (sin foils) y Yann Eliès con «Ucar – St.Michel». A media ceñida los números fueron favorables a Davies para liderar la flota, siempre muy presionada por Paul Meilhat que lo tenía a la vista; mientras que Riou se le fue aproximando en la convergencia hacia la boya, donde viró en tercera posición a 1,7 millas de la británico.

Las últimas cien millas fueron a toda velocidad, las velocidades medias de los IMOCA 60 se situaron por encima de los veinte nudos. La corredera del «Initiatives Coeur», en primera posición, mostró puntas de 26,75 nudos; y Riou llegó a los 29,5 nudos con el «PRB», logrando una velocidad media sobre la ortodrómica de 13,25 nudos durante toda la prueba. A 60 millas de la llegada Paul Meilhat, en segunda posición, a las 08:52 horas del sábado, fue rebasado por Riou, y media hora más tarde lo alcanzó Eliès con el «Ucar – St.Michel». Y a las 11:57 horas la línea de llegada fue rebasada por el «PRB», con registro de 18 horas, 39 minutos y 25 segundos; siete minutos más tarde lo haría Samantha Davies con el «Initiatives Coeur» en segunda posición, y Yann Eliès logró el tercer puesto con el «Ucar – St.Michel» a 11 minutos del primero; un trío de patrones que subieron al podio a tres OPEN 60 con “foils”.

«Estoy muy contento por la victoria, sobre todo por el trabajo y la investigación que han realizado los arquitectos navales y los que han construido los “foils”. El barco es extremadamente rápido, nunca había sido tan cómodo llevarlo a toda velocidad»; manifestó el patrón del «PRB» Vincent Riou. Para San Davies: «Este segundo puesto en el Desafío Azimut es un gran resultado, estoy muy orgullosa porque el nivel fue realmente alto… ahora estoy muy cansada porque tan solo he podido dormir 15 minutos». Y Yann Eliès: «… muy satisfecho con mi regata, encontré un buen compromiso entre el desafío físico y las opciones estratégicas. El tramo final realmente fue salvaje, muy húmedo. PRB fue un nudo más rápido que yo, sus foils son grandes y potentes…»

Diez OPEN 60 fueron los que se apuntaron a la prueba de velocidad, celebrada en la segunda jornada sobre una distancia de 1,5 millas; en la que el viento no falto, del oeste de 20-25 nudos de intensidad, no faltando la tan deseada espectacularidad de ver a estos monocascos volando sobre sus foils. Cada OPEN 60 podría llevar a bordo un máximo de 8 tripulantes, y disponían de un máximo de tres intentos. Todas las miradas apuntaban al nuevo «Charal», sí realmente sería el “volador”; y no defraudo cuando afronto un segundo intento después de un primero fallido, marcando un registro de 4 minutos y 52 segundos a 18,49 nudos de velocidad media. Samantha Davies con el «Initiatives Coeur» fue la segunda más rápido con un tiempo de 5 minutos y 31 segundos, su corredera registró 16,31 nudos. Y Paul Meilhat se desquitó del cuarto puesto en la prueba de 24 horas, siendo el tercero más rápido en 5 minutos y 37 segundos, a tan solo “6 segundos” de Davies, y una media de 16,02 nudos a bordo del «SMA» (no tiene foils).

En conclusión, la octava edición del Desafío Azimut superó las previsiones. Tanto para Antoine Mermod, presidente de la clase IMOCA, como para Jacques Caraës, director de la regata, el balance es positivo: «… han coincidido todos los elementos para un éxito de evento teniendo una regata de nivel deportivo elevado, un magnifico enfrentamiento tecnológico, condiciones meteorológicas favorables, suspense, espectáculo, convivencia y compartir».