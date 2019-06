Solitarie du Figaro Arranca la 50ª edición de la Solitarie du Figaro 47 patrones, doce novatos y dos aficionados. Se competirán con el nuevo velero monotipo Figaro 3. Más de dos mil millas en cuatro etapas entre Francia, Irlanda y Reino Unido.

Caras nuevas, caras que vuelven. Cincuenta ediciones de una regata son muchas regatas cuando se disputa en solitario, con veleros del mismo tamaño, a tiempo real y en aguas del golfo de Vizcaya, mar de Irlanda y Canal de La Mancha; una ecuación que se conoce como «La Solitare du Figaro».

Nació en 1970 bajo el nombre “Regata de la Aurora” al ser patrocinada por el periódico francés l´Aurore; y en esa edición, de tres etapas, recaló en aguas del puerto de Laredo. A partir de 1980 tomó el relevo el diario Le Figaro durante más de veinte años; de ahí ese arraigo al binomio La Soitaire-Le Figaro. Aunque desde 2003 hasta la fecha otros patrocinadores han tomado el testigo, siendo el último el grupo farmacéutico francés URGO.

El nivel de los marinos ha crecido en cada edición, de alguna manera esto ha provocado que desde algunos años el numero de participantes no llegue a los cincuenta. Por el contrario, ahora las victorias se cuentan por escasos segundos en la línea de llegada, o en el sumatorio final del tiempo real invertido. No solo cuenta ganar cada una de las etapas, sino el más rápido, el invertir el menor número de horas, minutos, segundo y décimas. Muy estresantes para los patrones, que en muchas ocasiones no duermen durante quinientas millas seguidas.

La celebración de la 50ª edición ha sido un buen reclamo para que marinos consagrados, que han participado en varias ocasiones, o que han ganado la regata, decidiesen volver al campo de regatas del golfo de Vizcaya, mar Céltico o aguas del Canal de La Mancha.

Entre los 47 competidores, caras muy conocidas como: Jérémie Beyou, en 2005, 2011 y 2014 (lleva 17 particiones); Yann Eliès, en 2012, 2013 y 2015; o Michel Desjoyeaux, ganador en 1992, 1998 y 2007 (uno de los que más pódiums acumula, hasta en siete ocasiones). También se han apuntado Alain Gautier, Loïck Peyron, Armel Le Cléac'h, o Gildas Morvan que lleva 22 participaciones, pero nunca la ha ganado a pesar de hacer cuatro pódiums.

En el grupo de los doce novatos, el vueltamundista Conrad Colman, y la joven Clarisse Crémer que es una de las grandes de la Clase Mini 6.50 -fue segunda en la Mini Transat de 2017-. Y entre tanto científico se han apuntado dos aficionados, Benoît Mariette repite por segunda vez.

Más de dos mil millas de adrenalina. Cuatro etapas que suman 2.115 millas en aguas del golfo de Vizcaya, mar Céltico, mar de Irlanda y Canal de La Mancha; entre los puertos de Nantes (Francia), Kinsal (Irlanda), Roscoff en la bahía de Morlaix (Francia) y Dieppe (Francia). La más larga tiene 615 millas, entre Kinsale y la bahía de Morlaix, que se interna en el mar de Irlanda hasta virar la isla de Man.

La predicción meteorológica para los próximos anuncia condiciones duras de mar y viento entre Nantes y Kinsale. Al paso por la isla de Ouessant, lunes y martes, vientos del tercer y segundo cuadrante con olas de dos metros del noroeste. Virando Fastnet Rock antes de Kinsale, del cuarto cuadrante a partir del martes, con vientos medios de 14 nudos y rachas que superaran los 25 nudos.

A las 11:00 horas de hoy lunes 3 de junio de 2019, la flota navega paralela a la costa francesa apuntando al noroeste, tiene que dejar por estribor el dispositivo de seguridad de tráfico marítimo de Ouessant. La etapa se inició ayer a las cinco de la tarde en la bahía de Pornichet desde donde la flota se tuvo que dirigir primero hacia el sur para virar una boya situada a unas 57 millas en Bourgenay; y seguidamente dirección Fastnet Rokc en Irlanda.

Con tan solo 19 horas de regata ningún patrón se ha escapado del compacto grupo que forman, en un radio de tres millas navegan veinte monotipos. Y por ahora es anecdótico que Michel Desjoyeaux ocupe la segunda posición porque el poco viento reinante solo les permite alcanzar los 2,5 nudos de velocidad.

La gran incógnita es el «Figaro 3». El nuevo monotipo que se estrena en la 50ª La Solitaire Urgo Le Figaro, diseño de los arquitectos navales Vincent Lauriot Prévost y Marc Van Peteghem; que después de quince años reemplaza al Figaro 2.

En todo el proceso de concepción de este nuevo monotipo, además del estudio VPLP han estado implicados el astillero Grupo Bénéteau, la Clase Figaro, OC Sport (que organiza la regata) y el grupo de comunicación Le Figaro. Creando una embarcación moderna, muy fiable y alto rendimiento, con un aire estilo OPEN 60; siendo el primer monotipo que utiliza “foils”; no utiliza tanques de lastre, lleva botalón, un nuevo concepto del plano velico al utilizar genakers y tener botalón.

En palabras de Yoann Richomme, ganador de la Solitaire Bompard Le Figaro 2016, y responsable de la comisión de seguridad de la Clase Figaro: “Con este nuevo Figaro Bénéteau 3 esperamos ofrecer a la flota, y a aquellos que sueñan con unirse a ella, un soporte más emocionante y moderno. Obviamente, después de quince años de regatas con el mismo barco no hemos cansado un poco. También ha sido un buen momento para hacerlo, para crear algo que no fuese un Figaro 2 Vintage, sino aportar algo innovador y visible. Los foils son el futuro, especialmente cuando se trata de competición… habrá ganancias en velocidad, aunque solo por el poder del casco y la modernidad del plano velico. Pero anticipar que alcanzar estos beneficios no se fácil, especialmente en un barco de esta eslora. Deberían de estar alrededor del 15 con vientos portantes”.

Los Figaró de Bénéteau Figaro 1, diseño Jean Marie Finot - Berret-Racoupeau. Eslora 9,14 metros. Un timón y tanques de lastre. Estuvo en el circuito desde 1990 hasta 2002. Figaro 2, diseño Marc Lombard. Eslora 9,81 metros. Mástil de carbono. Dos timones y tanques de lastre. Figaro 3. Diseño Vincent Lauriot Prévost y Marc Van Peteghem. Eslora 9,81 metros. Foils, dos timones, bauprés.