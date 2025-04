La flota se divierte en la bahía de Cádiz para despedir la 16 Regata de Año Nuevo

La bahía de Cádiz recuperaba este lunes el tono para cerrar la 16 Regata de Año Nuevo con una espléndida jornada en la que todas las flotas se han divertido en la búsqueda de objetivos. Una jornada más, el viento de levante clamó por ser el protagonista de la última regata del año, aunque a diferencia de la jornada anterior se mantenía al límite de lo aconsejable para regatear, con puntas de 26 nudos de intensidad máxima . En las dos áreas de regatas dirigidas por los oficiales Javier Blanco (Tablas) y Ángel Ruiz (Láser y 420) se trabajó sin descanso para recuperar una jornada en blanco y que la consecución de los títulos fuera la más justa posible como así ha sido. Nueve españoles, siete de ellos andaluces , se cuelgan el oro, con otros cuatro títulos a manos de la flota visitante. La regata corona también a los campeones de Andalucía de Láser Standard y RS:X Masculino y Femenino, y de las Copas de Andalucía de Techno Sub 15 y Sub 17, RS:X Juvenil, Láser Radial y Láser 4.7. Para los Raceboard el evento andaluz era el segundo puntuable para la Copa de España .

Incuestionable la victoria del balear Joan Carles Cardona en la clase RS:X , en la que el del Arenal se despedía con tres victorias sumando cinco en seis pruebas. Le escoltan en el podio el bielorruso Javadav y el gallego Tomas Vieito . Con buen sabor de boca se despide también el local Juan Manuel Moreno (Vistahermosa) que remonta y acaba quinto absoluto y campeón de Andalucía. Entre las chicas, la victoria se confirma del lado de la británica Emma Wilson , con el subcampeonato para la sevillana Blanca Manchón . La windsurfista del CN Puerto Sherry que sí consigue el título autonómico, ha optado por ser conservadora y no exponer en demasía físico y material. Completa el podio la rusa Anna Khvorikova .

Entre los RS:X Juveniles , la sorpresa llega de la mano del windsurfista del CN Sevilla, Jaime Samalea , que logra el subcampeonato absoluto y la copa autonómica por delante de su compañero de club, Aurelio Terry , tercero. Samalea era el segundo mejor del día en las tres pruebas finales, secundando siempre al polaco Manowiecki , que gana en Cádiz con cinco de seis. Cardona, Wilson y Manowiecki son en calidad de ganadores absolutos de las disciplinas RS:X, los ganadores del Trofeo Memorial Kim Lythgoe que rinde homenaje a la memoria del que fuera entrenador de las olímpicas Marina Alabau y Blanca Manchón.

En la clase Raceboard , el mano a mano entre Alejandro Rivera (CV Blanes) y Curro Manchón (CN Puerto Sherry) finaliza como empezó, con la victoria del andaluz federado por la territorial catalana. Rivera no cejó en su empeño y con el firme objetivo de rematar, consigue mantener el punto que le da la victoria sobre Manchón. Podio cien por cien nacional en esta clase, con el tercer puesto a manos del windsurfista del CN Salou Ferrán Jurado .

Impresionante final en la clase Open Foil para decidir uno de los podios con más brillo del campeonato. Victoria in extremis para el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CAND de Chipiona) que salva el único peldaño que le faltaba para alcanzar el top en una jornada en la que las cosas no iban bien para el también andaluz y primer líder de la regata, Ramón Pastor , segundo con dos puntos más. Con ninguno de ellos ha podido el campeón olímpico Maxim Oberemko , que completa un podio cien por cien andaluz dado que el deportista ruso corre desde hace unos meses por el RCN de Algeciras, ciudad en la que reside gran parte del año. La campeona femenina de esta clase es Blanca Alabau por el CN Sevilla.

Podio foráneo en Techno Sub 17 donde vence la rusa Danila Dineev , acompañada en el cajón de ganadores por la rusa Boitsoba y el polaco Nell Ryan . A las puertas se queda el andaluz y regatista del CN Puerto Sherry Alejandro Arauz , que sí levanta la copa de Andalucía de la clase, título que en su versión femenina gana la windsurfista del CN Sevilla, Carmen Sahuquillo , séptima en la general. No hay dudas en el liderato final del andaluz Antonio Cueto en Sub 15, clase en la que el windsurfista del CN Sevilla se despide por la puerta grande con cinco victorias. Escoltan al campeón absoluto y autonómico en el podio, el ruso Lukianov y el bielorruso Kruhlouski . Por su parte la campeona andaluza es Arancha Sahuquillo , quinta absoluta.

En la clase Techno Plus sin más título en juego que el absoluto, vence el windsurfista del CN Sevilla, Gonzalo Ortiz, con el segundo y tercer puesto para la rusa Anastasiia Shchedrina y el también andaluz perteneciente al equipo del náutico hispalense, Jaime Moreno.

En las clases Láser , victoria absoluta y autonómica para el deportista Francisco Pérez en Radial. Para lograrlo, el deportista del RC Mediterráneo se vale de la victoria en la última prueba ya que gracias a ella consigue resolver a su favor el empate a puntos con su compañero de club, Adolfo Villalón . Completa el podio la campeona femenina, la belga Eline Verstraelen , tercera con sólo un punto más que los anfitriones. En Standard se confirma la victoria del ucraniano Kudryashov , imbatido a lo largo de las seis pruebas, seguido del onubense Guillermo Flores y su DR. Frontela Sailing Team. El deportista del CN Río Piedras sí saca partido de la cita al hacerse con el título de campeón de Andalucía y comprobar su buen rendimiento en condiciones que en algunos momentos han sido extremas. Completa el podio el regatista de la Escuela de Vela Puerto Sherry, Ángel Contreras .

En Láser 4.7 y aunque empezó con susto, el deportista del CNM Benalmádena, Nicolás Macias , le pone su firma al título absoluto y autonómico. Macias ponía en peligro su liderato provisional en la primera prueba de hoy en la que encajaba un 9º, pero el descarte y un 1º y 2º posteriores le devolvían al trono. Le siguen en segunda y tercera posición, el polaco Lilly May Niezabitowska y el deportista del RC El Candado de Málaga, Gonzalo Orense .

Tampoco hay sorpresas en la clase 420 , con la victoria de los hermanos Fernando y Carlos Flethes . La tripulación del CN Puerto Sherry amarró con un 1º y un 2º para vencer también la copa de Andalucía con dos y cinco puntos sobre las tripulaciones de Felipe Sánchez y Blanca Rodríguez , del RCN de El Puerto de Santa María, y la compuesta por los hermanos Lucía y Manuel Páez (CN Sevilla), segundos y terceros, respectivamente.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz en un acto que contó con la presencia de José María Escribano Ivison en calidad de vicepresidente de la Federación Andaluza de Vela y el tesorero Javier Mantas .