El viento castiga a la flota en la primera jornada del BDO Barcelona Laser Máster Championship 2019

BDO Barcelona Laser Máster Championship 2019

El fuerte viento del Suroeste ha marcado el inicio del BDO Barcelona Laser Master Championship 2019 en el que se han disputado dos pruebas, la primera con 17 – 18 nudos que aumentarían hasta superar los 22 en la segunda, todo ello acompañado de un buen maretón. Estas duras condiciones han provocado numerosos vuelcos y obligado a retirarse a decenas de regatistas, no olvidemos que se trata de una regata de veteranos y el Láser es un barco física y técnicamente exigente, especialmente con “castaña”.

En Láser Estándar duelo entre el inglés Alan Davis del Oxford Sailing Club, con un tercero y un primero, perseguido por el medalla de oro Josele Doreste, con un quinto y un segundo puestos, con el teutón Thomas Muller de tercero, empatado a puntos con el patrón canario. José Maria van del Ploeg, también Medalla de Oro olímpica es cuarto con un segundo y un noveno. A última hora Carlos Martínez, campeón de Europa de la especialidad y ganador de la pasada edición, no ha podido participar en la regata con lo que el resultado queda más abierto. De los 35 participantes en esta clase, solamente 23 completaron las dos pruebas.

De los 69 participantes en la versión Radial, con la vela reducida, solamente 33 terminaron ambas pruebas. Primer líder, el irlandés Sean Craig del Royal St. George Yacht Club, que se apuntó la victoria en la primera prueba y el segundo puesto en la otra. La primera chica Mónica Azón, del CN El Masnou, en el puesto noveno, que ya ganara este trofeo el pasado año en su categoría.

Para José María van der Ploeg, la regata ha resultado emocionante e intensa: “Mucho viento. Para mi disfrutar es cuando controlas… en la 2ª prueba marchaba 4° y he volcado en la llegada. El año pasado en el Mundial me rompí el hombro y he vuelto a navegar hace un mes. Por lo tanto al europeo de Rosas iré a entrenar y espero estar al 100x100 para el Mundial de Holanda en Septiembre.

Pep Campi del Club de Vela Calella es el primer español clasificado en Radial, en el puesto cuarto: “Lo he pasado bien, pero a nuestras edades, todos sufrimos un poco!...”

Sean Craig, el Irlandés GM, es el 1er clasificado Laser Radial. “Es primera vez que compito en Barcelona y es un lugar fantástico! Empecé a navegar en Laser hace cinco años. Soy el único irlandés de la BDO Barcelona Laser Máster Championship 2019.

Clasificaciones STANDARD 1º GBR DAVIS, Alan / Oxford Sailing Club GM 3 1 4 2º ESP DORESTE BLANCO, Jose Luís / CN Port d’Aro GM 5 2 7 3º GER MUELLER, Thomas / SCLM GM 4 3 7 4º ESP VAN DER PLOEG, Jose Maria / CN El Balís GM 2 9 11 RADIAL 1º IRL 213042 083 CRAIG, Sean / Royal St. George Yacht Club GM 1 2 3 2º GBR 213589 099 JONES, Ian / Dovestone Sailing Club Master 3 1 4 3º NED 170439 084 DE MIRANDA, Freek / WSV De Doordrijvers Master 4 3 7 4º ESP 212315 073 CAMPI, Pep / Club Vela Calella GM 2 8 10