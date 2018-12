Regata de Año Nuevo Tímido comienzo para el X Memorial Kim Lythgoe en la bahía de Cádiz La primera jornada se cerró con una prueba para las disciplinas de Windsurf

ABC_N

Cádiz Actualizado: 28/12/2018 18:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tímido comienzo de la Regata de Año Nuevo en la bahía de Cádiz, con una primera jornada que se cierra con una única prueba para las disciplinas de Windsurf. El viento del norte en transición al anunciado levante permitía un día primaveral pero daba al traste con los planes de la organización y el resto de clases -disciplinas Láser y 420- llegaron a iniciar una prueba pero se anulaba ante la retirada del poco viento existente. Tras la espera reglamentaria en el mar y también en tierra, los dos comités de regata que se reparten una flota compuesta por 150 deportistas de una quincena de países decidían anular a la espera de que mañana sábado el viento sea más favorable.

De esta forma el primer recorrido asignado a las tablas frente a la portuense playa de Valdelagrana deja los líderes provisionales a falta de dos jornadas. En las clases Techno, los windsurfistas del CN Sevilla, Antonio Cueto y Manuel Zoilo, ganaban la prueba en Sub 15 y Sub 17, respectivamente, mientras en la clase Techno Plus lidera el francés Jean Lemaire. Esta última clase participa en calidad de invitada y es la única que no cuenta con participación española. En la clase Raceboard, el mano a mano entre Paco Manchón y su hijo Curro se resuelve del lado de este último y ambos ocupan los dos primeros puestos de la clasificación provisional. En la disciplina olímpica del windsurf, clase RS:X, mandan los visitantes, con la victoria hoy del bielorruso Mikita Tsirkun entre los senior; del británico medalla de bronce en los últimos juegos olímpicos juveniles, Finn Hawkins, en Juveniles, y de la campeona olímpica finlandesa que fuera pupila de Curro Manchón, Tuuli Petaja entre las mujeres.

En la clase Techno Sub 15, secundan a Cueto los rusos Ilia Gorin y Romah Pustotin, con la primera fémina, Blanca Cueto (CN Sevilla), en el cuarto puesto. Entre los Sub 17 mandan los andaluces y tras Zoilo completan el primer podio los también integrantes del equipo de tablas del CN Sevilla, Jaime Moreno y Miguel Muñoz. En este caso la primera fémina es la italiana Sofía Renna, quinta, seguida de la andaluza del náutico hispalense Lucía García Cubillana.

En la clase RS:X, el podio provisional y senior lo completan dos de los grandes favoritos; el también bielorruso Artiom Javadav y el lituano Juozas Bernotas, con Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) como primer español en el noveno puesto. El otro español de esta clase y miembro del equipo olímpico español, Juan Manuel Moreno (Vistahermosa), tuvo problemas para terminar la prueba y esperará a mañana para lucirse.

Entre los más jóvenes, el segundo puesto es para Aurelio Terry (CN Sevilla) que como era de esperar no defrauda y se pone a tiro la victoria, y completa este primer podio su compañero de club Fernando Samalea. En féminas siguen a la finlandesa Petaja, la danesa Laerke Buhl-Hasen y la española es Blanca Carracedo (CN Sevilla) siendo cuarta Pilar Lamadrid con bandera del CN Puerto Sherry.

Mucha tarea por tanto de cara a mañana sábado, con el inicio de la segunda jornada previsto a las 11:00 horas y un parte meteorológico que anuncia algo más de viento.

La XV Regata de Año Nuevo, X Memorial Kim Lythgoe es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través de su programa ‘El Puerto con la Vela’, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y Puerto Sherry.