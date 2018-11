FEMAVE Más de 700 alumnos de la Comunidad de Madrid participaron en el programa «Madrid Azul» La Federación Madrileña de Vela hace balance del programa de iniciación y acercamiento del deporte de la vela a los colegios, registrando datos muy positivos y de crecimiento

Pep Portas

Actualizado: 22/11/2018 14:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Federación Madrileña de Vela empieza a cerrar el 2018. Un año bastante positivo en líneas generales, con una economía sostenida que le permitirá afrontar un importante reto para 2019 como son las obras del nuevo Centro de Vela en el embalse de San Juan. Pero también ha sido bueno en cuanto a los resultados deportivos, con diversos podios y triunfos en regatas nacionales e internacionales de Vela Infantil, Vela Ligera y Vela Adaptada.

Unos de los resultados más importantes en este primer balance ha sido el crecimiento, que logra y hace que esto números del presente año, a un mes de su cierre, sean muy positivos para el ente federativo es su programa ‘Madrid Azul’. El presente ejercicio ha dejado clara la recuperación que se inició en 2017 y que ahora se ha reafirmado con la presencia de 715 alumnos procedentes 21 colegios de Madrid.

Las actividades y programa de las actividades llevadas a cabo en el embalse de San Juan, con cerca de 5 horas de trabajo en cada jornada, se inició a finales de abril (24-04-2018) con la presencia de 36 alumnos del colegio IES Jaime Ferrán. Dos colegios más pasaron en las fechas posteriores: El Pinar (25 de abril) con 29 alumnos y Villamadrid (27 abril) con la asistencia de un total de 42 alumnos.

En los dos meses siguientes pasaron por el centro formativo de la federación otros 18 colegios. En el mes de mayo fuero siete centros educativos: CE Zola (38), San Ignacio de Loyola (50), Santamarca (21), CEIPSO El Encinar (35), La Arboleda (25) y Beatriz Galindo (30). En cuanto al mes de junio: Gabriel Celaya (27), Inmaculada Concepción (52), Carmen Conde (36), Villaeuropa (40), Villa de Griñón (31), CEIPSO San Sebastián (40), IES Parque de Lisboa (42), Santa María de Yermo (51), Cardenal Cisneros (46), Prado de Santo Domingo (38) y UFIL Pablo Neruda (30).

Para el presidente de la federación, Guillermo Poyán, este crecimiento se sustenta en la “recuperación que ha tenido ‘Madrid Azul’ en los dos últimos años, en especial en el pasado 2017 y que se ha consolidado en este 2018”. Poyán ha destacado que “son cifras que se acercan a los baremos con los que siempre hemos trabajado al empezar el año y ahora, en estos momentos, nos otorga un importante plus de confianza y optimismo de cara a 2019. Un año en el que esperamos poder tener operativo el nuevo Centro de Vela y ya de cara a 2020 poder ofrecer a todos estos alumnos unas mejores instalaciones”.

También ha querido resaltar que esta recuperación no hubiese sido “posible al esfuerzo y aportación de la Comunidad de Madrid que hasta la fecha de hoy no has otorgado, veremos qué pasa en 2019 y qué presupuesto vamos a tener”, al mismo tiempo que destacaba “el importante trabajo que han desempeñado en todo este tiempo los máximos responsables del programa ‘Madrid Azul’, destacando a Alfredo Platas y Gerardo Pombo Jr. pero en especial el trabajo realizado por los monitores, pilares fundamentales de todos esto”, concluye.