El italiano Marco Gradoni, lesionado, no estará en Las Palmas

El doble campeón del mundo de la Clase Optimist y vencedor de la pasada edición del Trofeo AECIO de las Palmas, ha confirmado hoy a través de su entrenador, que no podrá participar en esta competición por problemas en una mano, tras una lesión producida en el ámbito escolar.

A pesar de trasladarse a Gran Canaria con la esperanza de poder renovar el triunfo del pasado año, el italiano Marco Gradoni acaba de confirmar que no se encuentra del todo recuperado y no podrá participar en esta XXXIII edición por prescripción facultativa, aunque estará animando cada día al equipo italiano saliendo a ver las regatas, compuesto por 10 regatistas de gran nivel, que no han dudado pasar las fiestas navideñas en la isla, para entrenar con las excelentes condiciones de viento y ola que ha habido durante estos días. El entrenador de este equipo, Simone Ricci se mostraba muy satisfecho del gran rendimiento conseguido estos días, pues considera que este campo de regatas, guarda similitud sobre todo en el aspecto de la ola, con la sede del próximo mundial de la clase, que se celebrará del 6 al 16 de julio de 2019 en la isla de Antigua en el mar del Caribe.

Esta baja abre más el abanico para los regatistas canarios de cara al triunfo. Así lo declaraba el entrenador del equipo del RCNGC, Ángel Zubiría: “este año se encuentran presentes los mejores regatistas de cada isla, con un equipo muy potente. Tanto los tinerfeños, como los regatistas de Lanzarote y Gran Canaria, han estado en el podio de los diferentes campeonatos celebrados durante este año, y en esta regata vamos a ver una competición muy emocionante”.

Más ajustada ha sido la llegada del equipo catalán que no tendrá tiempo de tener toma de contacto con el campo de regatas, aunque su entrenador Ramón Aixemeno fue un conocido regatista de la clase Optimist con varias participaciones en competiciones celebradas en este club centenario y conoce a la perfección las características de nuestra bahía. El compacto equipo balear, casi todos representantes del Club Náutico Arenal, tiene previsto su llegada hoy a última hora de la tarde y también tendrán en la bicampeona de mundo, María Perelló, su mejor baza para conseguir el podio.

Esta tarde se ha celebrado en las instalaciones del Club Náutico de Gran Canaria, el acto de inauguración con el izado de las banderas de los ocho países que participan este año (Letonia, Grecia, Francia, Suecia, Italia, Holanda, Alemania y España) junto a las de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias.

El XXXIII Trofeo AECIO comenzará la actividad deportiva mañana y estará compuesta por 9 regatas puntuables, tres por día, con la primera señal de atención a las 11 de la mañana y las siguientes a continuación, siendo el último día de competición el 29 de diciembre, en el cual no se podrá llevar a cabo ningún procedimiento de salidas, después de las 16:00 horas de este día.