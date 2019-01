Regata Ciudad del Puerto Arturo Arauz coge el liderato de la Excellence Cup de Optimist en la bahía de Cádiz Junto a él llegan líderes a la jornada final, Susana Ridao, Jose Manuel Pachón, Adriana Serra, Álvaro Pastor y Mar Infante

Vuelco en la clasificación general provisional tras el segundo asalto de la V Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist en aguas gaditanas, con un nuevo liderato a manos del regatista Arturo Arauz. El regatista del CN Puerto Sherry abandera el golpe de efecto de los anfitriones en todas las categorías que se ponen en juego hasta este viernes en aguas de la bahía de Cádiz y junto a él llegan líderes a la jornada final, Susana Ridao, Jose Manuel Pachón, Adriana Serra, Álvaro Pastor y Mar Infante.

Pasaban unos minutos de las once de la mañana cuando los regatistas descendían con sus embarcaciones al río Guadalete por la rampa del RCN de El Puerto de Santa María, poniendo rumbo al área de regatas para celebrar la segunda y penúltima jornada. Una vez allí el comité de regatas dirigido por el oficial Rafael Serrano ordenaba dos pruebas que dejan el marcador en cuatro a falta de la última y decisiva jornada. Para este segundo asalto el viento era algo más generoso que en la jornada inaugural, rolon y variable entre el Sur y el Este moviéndose entre los 4 y 8 nudos de intensidad máxima. La bahía de Cádiz sigue obligando a los jóvenes patrones a trabajar duro y a tirar de olfato para adelantarse y sacar partido de los roles.

Arturo Arauz, regatista del CN Puerto Sherry ganaba una prueba en su grupo y con un segundo en la otra y el descarte se pone primero con dos puntos de renta sobre el ruso Danila, segundo tras ganar una prueba en su grupo. A tres puntos del visitante se coloca Jose Manuel Pachón, del CNM Benalmádena, nuevo líder en la categoría Sub 13 tras ganar una prueba en su grupo y descartar un 20º de la jornada inaugural. Con su ascenso, Pachón apea del tercer puesto a su compañero de club, Roberto Aguilar, que pierde por un punto el liderato que defendía en esta categoría. Impresionante será comprobar cómo se resuelve el mano a mano entre ambos con un solo punto entre ellos. Los andaluces superan en uno y dos puntos al sueco Bjorkman, quinto absoluto y tercer Sub 16.

No fue un buen día para Miguel Campos, regatista que salía a defender el primer puesto y se ve relegado al sexto absoluto y cuarto en su categoría Sub 16. El regatista del RCR de Alicante sólo puede sumar un 12º ya que se ve obligado a descartar el 14º anotado en la otra prueba, lo que unido a la importantísima oposición a la que se enfrenta le ha resultado fatal en su objetivo. A un punto de distancia se coloca la defensora del título Sub 16, la joven del CN Puerto Sherry Susana Ridao, que se adueña del liderato en detrimento de la madrileña Natalia Moreno, ahora tercera por detrás también de la regatista del RCMT Punta Umbría Patricia Báñez, por este orden décima y décimo primera absolutas.

Los que sí se mantienen en cabeza de sus respectivas categorías son Adriana Serra, también del RCMT Punta Umbría, muy superior en su pelea por el título Sub 13, así como Álvaro Pastor (RC El Candado) y Mar Infante (RC Mediterráneo) en las versiones masculino y féminas Sub 11

Mañana viernes será la última oportunidad para confirmar posiciones o darle una vuelta más a los marcadores con la celebración de las tres últimas pruebas a partir de las 11:00 horas. Tras la regata se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María en un acto que presidirá Santiago Villagrán en calidad de presidente del RCN de El Puerto de Santa María.