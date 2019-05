Andaluz Optimist Adriana Serra, José Manuel Pachón, Patricia Bañez, Antonio Villalón y Rodrigo Luis González, primeros líderes

Con la celebración según lo previsto de las tres primeras pruebas, hoy ha dado comienzo en aguas de la bahía de Cádiz el Campeonato de Andalucía de Optimist 2019 que cuenta con la organización del CN Puerto Sherry y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía.

Dominio femenino en ambas clases, Sub 16 y Sub 13, con un primer liderato absoluto a cargo de las regatistas del RCMT Punta Umbría, Adriana Serra y Patricia Báñez, ambas después de estrenarse con dos victorias y un segundo.

Serra da un paso adelante en Sub 13, clase en la que su buen hacer y la irregularidad de sus rivales le permiten llegar a la segunda y última jornada con seis puntos de renta con su inmediato rival, José Manuel Pachón, regatista del CNM Benalmádena que ganaba la otra prueba de la jornada inaugural anotando un tercero y un sexto en las otras dos.

Completa este primer podio su compañero de club Roberto Aguilar, 6º, 4º y 5º, seguido del regatista del CM Almería David Sánchez-Fortun, y el primer Sub 11 aspirante al título autonómico, Rodrigo Luis González perteneciente al equipo de regatas del CDN Punta Umbría.

En Sub 16, manda la ganadora Sub 13 del 2018, la regatista del RCMT Punta Umbría, Patricia Báñez, al igual que su compañera de club y líder provisional Sub 16, acreedora de dos tantos y un segundo.

Le sigue en el segundo puesto el regatista del CNM Benalmádena Antonio Villalón, 3º, 2º y 3º, seguido con ocho puntos más por el regatista del CM Almería, Juan José Fernández, con dos cuartos y un octavo.

En esta clase la otra victoria parcial de esta primera jornada se la adjudicaba el regatista del RCMT Punta Umbría, Eduardo Báñez, a quien un 21º y un 18º sin posibilidad de descarte le sitúan de momento en el noveno puesto absoluto y cuarto masculino.

El descarte llegará mañana con la cuarta prueba, a la que se sumarán otras dos para cerrar la cita autonómica con un total de seis.

“El de hoy ha sido un día de esos raros que tenemos en la bahía cuando se produce un cambio de viento, de modo que hemos hecho una primera prueba con norte y otras dos con poniente, todas con 12 nudos de intensidad media”, nos cuenta el oficial primero del comité de regatas del campeonato autonómico, Carlos Muñoz Villareal.