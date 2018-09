Copa Getxo El «Yamamay», rival a batir en la IV Copa Getxo Se disputa este fin de semana en aguas vizcaínas del Abra

José Capetillo

Tras la Copa Castro ganada por el ‘Yamamay’ cántabro hace unos días se celebra la IV Copa Getxo. Y es que el calendario de regatas del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de 2018, en un mes de septiembre como de costumbre muy vivo en competiciones después de dejar atrás el mes de agosto, continúa con esta competición para barcos de la clase crucero y de la división J 80.

La IV Copa Getxo se disputa este fin de semana en aguas vizcaínas del Abra con unos recorridos cuyas salidas se darán por el comité organizador a las 13 horas, tanto el sábado como el domingo. Esta prueba, en su cuarta edición, comprueba el estado de forma de las tripulaciones, algunas de las cuáles han regateado en otros lugares durante un verano que entra ya en su parte final. Participarán alrededor de 30 embarcaciones que deberán completar un recorrido costero y un barlovento-sotavento, con el ‘Yamamay’ cántabro de nuevo como principal favorito. “Después de ganar en la Copa Castro, la Copa Getxo es una buena opción para terminar de la mejor manera en estos últimos coletazos de la temporada. Además, se nos da muy bien ya que hemos ganado en las tres ediciones anteriores”, resaltó Javier Gallo, patrón del ‘Yamamay’.

La IV Copa Getxo, organizada por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club con la colaboración de la Federación Vizcaína de Vela, forma parte de un intenso mes de septiembre para el club de Las Arenas, al haberse celebrarse una semana antes la Copa Castro para cruceros y también programarse el XXVIII Trofeo Max Center- Escuela José Luis de Ugarte de vela ligera (22 y 23 de septiembre).

La anterior Copa Getxo-Lenovo volvió a ser ganada por el ‘Yamamay’ santanderino de Javier Gallo, que ha hecho pleno en esta prueba que nació en 2015. El First 40.7 cántabro ganó en la clase A, el ‘Kantarepe Iru’ (JOD 35) de Javier Sanchidrián lo hizo en la B, el ‘Ramper’ (First 35 55) de Jairo López de Guevara en la clase C, el ‘Nexus’ (Bavaria 35 Match) de Javier Trueba venció en la D y el ‘Biobizz’ de José Azqueta entre los monotipos J 80.