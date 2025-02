El sorteo de barcos para la Ladies Cup marca el final de los preparativos del Trofeo Príncipe de Asturias

El tradicional sorteo de barcos para la Ladies Cup marcó este jueves en Bayona el final de los preparativos del Trofeo Príncipe de Asturias y dejó todo listo para que este viernes pueda empezar la cita más esperada de la temporada de cruceros en Galicia. La competición organizada por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar, cumple su trigésimo sexta edición reuniendo a más de 400 deportistas en unas regatas limitadas a la participación de 75 veleros a causa del COVID19.

Desde la organización se decidió establecer ese límite (el año pasado se había limitado a 70) para garantizar la seguridad de los participantes, en una edición en la que tampoco habrá los tradicionales desayunos, cenas y fuegos artificiales para evitar aglomeraciones y garantizar el control de aforos.

Sí se celebrarán, aunque con controles de seguridad, las galas de entrega de premios a los ganadores del Príncipe, el domingo a las seis y media tarde; y la de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, el sábado a las ocho de la tarde. Esta última, que será retransmitida en directo por la Televisión de Galicia, reunirá a cinco deportistas olímpicos, entre los que se encuentran los ganadores de las medallas españolas de vela: Jordi Xammar, Nico Rodríguez y Joan Cardona.

Entre los participantes de esta nueva edición del Trofeo Príncipe de Asturias estarán las mejores tripulaciones gallegas y algunas de las más destacadas del panorama náutico español y portugués, así como los ganadores de la última edición, que aspiran a repetir título.

Uno de ellos es el Magical de Julio Rodríguez, vencedor de la competición en 2020 en la clase ORC2. La tripulación del Swan 42 vigués vuelve al Príncipe con el objetivo de revalidar triunfo, algo que le pondrá difícil, seguro, el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal. El Red Devil de los ourensanos está siendo, sin duda, el barco más destacado de la temporada en aguas gallegas y todo apunta a que dará mucha guerra el Príncipe. A los “abriles”, que vienen de ganar su quinto Conde de Gondomar y su sexta Rías Baixas, les supo a poco el segundo puesto logrado en el último Príncipe y tratarán de encadenar una nueva victoria en su gran palmarés de 2021.

Se echará en falta en la competición de este año al Pairo de José Luis Freire, otro de los habituales en la cita del Monte Real, que este año tiene a parte de su tripulación compitiendo en Europa y no podrá estar en el Príncipe. Sí estarán, entre los grandes barcos, varias tripulaciones con acento portugués: el Yess Racing, de Rui Ramada; el Xekmatt, de José Carlos Prista; el Yess Too, de Carlos Morgado; el Another Five, de Nuno Vasconcelos; o el Marías, de Manel Cunha. El Solventis de Alberto Moro, el Arroutado de José Manuel Pérez, el Mirfak de Diego López o el Corsario de Jorge Durán serán otros de los barcos de mayor eslora que veremos peleando por los puestos de podio.

Otro de los grandes veleros del Príncipe, el espectacular Txole (un Dehler 47), será este año el barco destinado por el Monte Real Club de Yates a un grupo de alumnos de su Escuela de Vela Adaptada para personas con diversidad funcional que saldrán a navegar los días del trofeo. Son miembros de ASEM Galicia, la asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares, y cuentan con el apoyo de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.

En la flota de 75 barcos de la competición estarán representados gran parte de los clubes náuticos gallegos. Los de Bayona, Vigo y Coruña son los que más veleros tendrán entre los participantes, pero también habrá tripulaciones de Panxón (Maracaná), Combarro (Mar de Frades), Castrelo de Miño (La Burla Negra), Rodeira (Balea Dous), Canido (Bosch Service Solutions), A Guarda (Nahela) o Portonovo (Petrilla), entre otras muchas.

De los barcos no gallegos, los portugueses vuelven a ser, sin duda, los más multitudinarios, aunque este año habrá también equipos de Santander, Cantabria, Madrid, Mallorca o el Pais Vasco. Estarán, sobre todo, en la Ladies Cup, el apartado femenino del Príncipe en el que se vuelven a reunir 6 tripulaciones de mujeres para competir en 6 barcos idénticos con 6 regatistas a bordo. Las aspirantes al título son este año tan especial (la competición cumple 25 años de vida) los equipos liderados por Carmen Galdós, Helena Alegre, Eva González, Laura Gil, Cristina Ozores y por la reciente ganadora de la Copa del Rey de vela, Nuria Sánchez.

Competirán a bordo de Fígaros Beneteau, uno de los dos monotipos del Príncipe junto con los J80, que vuelve a ser, una vez más, la clase más numerosa de la competición. Entre los 8 metros veremos al Okofen de Javier de la Gándara, que busca colgarse de nuevo los laureles, tanto de ganador del trofeo como los de mejor J80 de la temporada.

El 36º Trofeo Príncipe de Asturias despliega las velas este viernes con la primera jornada de competición y un programa especial de radio que Onda Cero emitirá desde el Monte Real Club de Yates. Mañana sábado se disputarán las pruebas de la segunda jornada y se celebrará la gala de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que será retrasmitida en directo por la web de la Televisión de Galicia y reunirá a cinco deportistas olímpicos, entre ellos, los ganadores de las medallas española. El domingo, último día de esta edición de 2021, está reservado para las regatas definitivas y la entrega de premios a los ganadores.

