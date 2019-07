52 Super Series Sólo «Azzurra» y «Platoon» aguantan la consistencia de Quantum El barco norteamericano mantiene el liderato de la Cascáis Sailing Week

J. Aguadé Cascais Actualizado: 17/07/2019 17:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quantum lidera la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week tras la segunda jornada de competición. El barco norteamericano está mostrando una solidez impresionante en la regata portuguesa ya que en las cuatro mangas disputadas no se ha bajado del segundo lugar. Con esta consistencia sólo el Azzurra y el Platoon están aguantando el tirón de los actuales campeones de la competición ya que hoy el Provezza ha tenido un mal día y ha firmado un séptimo y un quinto que le han alejado de los puestos de privilegio. Tampoco ha estado fino el Bronenosec. Cascáis ha vuelto a demostrar que es un lugar especial y excepcional para navegar. La prueba comenzó puntual con un viento de 18 nudos y así se mantuvo durante toda la jornada sin que hasta el momento el Comité haya tenido que hacer un cambio de recorrido. La flota está disfrutando de unas condiciones impresionantes.

Ed Baird y Guillermo Parada a la caña del Quantum y Azzurra están marcando el ritmo en Cascáis. Son los dos únicos ‘conductores’ que saben lo que es ganar aquí en 52 SUPER SERIES y lo están demostrando. Quantum con una solidez impresionante y Azzurra con una altísima habilidad para la recuperación. Los argentinos han sido capaces de salir de situaciones muy comprometidas como en la primera y la cuarta manga en las que llegaron a ser últimos y gracias a su trabajo recuperaron hasta el tercer lugar.

Y eso fue lo que ocurrió en la cuarta manga del día. Azzurra salió mal por la derecha y se quedó en el fondo de la flota en la primera ceñida. Phoenix volvió a salir por la izquierda aprovechando el viento en esa zona y desde allí dominaron la subida siendo líderes en la baliza de barlovento. Aumentaron su renta en la popa y la mantuvieron en la última ceñida, pero el acoso de los ‘lobos’: Platoon, Quantum y Azzurra y una racha por el lado del campo en el que ellos no estaban les hicieron caer en los últimos metros a la cuarta plaza cuando ya acariciaban la victoria. Azzurra pasó último la primera baliza. En la puerta había superado a Bronenosec y en la segunda ceñida pasó al Alegre y al Provezza. Era cuarto y había recuperado buena parte de lo perdido, pero su afán les llevó a alcanzar la tercera posición en un final apasionante con el Phoenix y empujados por la racha devastadora para el velero sudafricano de Hasso Plattner.

En la primera manga del día fue el Quantum quien pidió al Comité de Regatas un retraso de cinco minutos para solucionar problemas mecánicos en el barco. La salida fue dominada por el centro de la flota por el Quantum y el Azzurra tenía muy claro que quería la parte derecha del campo y salió con cierto retraso, pero en el sitio que pensaban que iba a estar favorecido. Y no se equivocaron los tripulantes del barco de la familia Roemmers. La derecha pagaba sus réditos en la primera ceñida y el velero azul llegaba con cierta ventaja a la boya donde ya los demás tenían que pelearse por tomar la baliza.

Desde ahí Azzurra no tuvo ya más que estirar su renta navegando por líneas muy limpias y demostrando que son una de las tripulaciones más experimentadas de la flota. Los demás fueron cambiando posiciones y por ejemplo el Phoenix hizo una primera popa espectacular pasando del sexto al segundo puesto y estas son las cosas que permite Cascáis y su maravilloso campo de regatas. A veces las apuestas se cobran rápidamente y eso es lo que consiguió el barco del armador Hasso Plattner. También mejoró el Platoon mientras que el Provezza tuvo una manga para olvidar con un séptimo puesto.

Mañana se disputan dos nuevas pruebas de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week. Las pruebas se adelantan a las 11 horas (una hora más en España) para poder completar el calendario de dos pruebas diarias. La regata puede ser seguida en realidad virtual a través de nuestra web: www.52superseries.com.

Joan Vila, navegante del Quantum, explica: “Hoy ha sido un día parecido a ayer. Ha sido más duro en la baliza de barlovento donde había más rachas. Lo hemos pasado muy bien en estas condiciones, el campo de regatas es fantástico. Para nosotros lo importante es que estamos siendo consistentes y estamos felices con como ha sido el día. Sí, hacer 2,1,2,2 es algo más que ser consistente. Si podemos seguir así estaremos contentos y podemos ganar la regata, pero sabemos que va a haber días que no van a ser tan buenos para nosotros. El barco está yendo bien. El secreto es que hemos aprendido de los errores de las regatas anteriores donde no hemos navegado lo bien que lo estamos haciendo aquí y hemos controlado nuestras debilidades. Estamos trabajando bien como tripulación”.

Guillermo Parada, skipper de Azzurra, comenta: “Mantenemos la diferencia de puntos con Quantum y eso está bien. Hoy Platoon también ha navegado muy bien. En la media de puntos ha sido un buen día. La primea regata ha sido más sencilla porque queríamos la derecha y hemos pagado por ir ahí, pero la conseguimos y desde ahí pudimos consolidar la victoria. En la segunda también quisimos la derecha, pero hice una mala salida por lo que fuimos últimos desde el principio. Vino de la izquierda y no pudimos hacer muchas cosas más. Por suerte al final hemos podido recuperar y terminar terceros lo que nos mantiene vivos en la clasificación de Cacáis y en la general del circuito. Parece que hemos terminado Palmavela y que mañana empiezan las 52 SUPER SERIES. Está todo muy igualado”.

Michele Ivaldi, floater del Phoenix, sostiene: “Cuando nos acercábamos al final de la segunda manga vino una gran racha por donde no estábamos e hicimos una trasluchada, pero no pudimos hacer la segunda bien y perdimos esa oportunidad de ganar. Ha sido una lástima porque hasta ese momento habíamos hecho un gran trabajo, sobre todo Hasso y la gente encargada de la velocidad. Ado nos puso en buenos lugares, pero no ha podido ser. Hoy el equipo ha estado muy bien. Estuvo cerca el triunfo y creemos que la victoria llegará. Pensamos que salir por la derecha está lleno de trampas y que la mejor presión se toma yendo de izquierda a derecha y creo que ha funcionado porque en la primera boya del día en las dos regatas hemos estado muy bien situados. Estás más tiempo en la presión que los demás. Cascáis es fantástico, ¿a quién no le puede gustar navegar con 20 o 25 nudos?”