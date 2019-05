Trofeo Conde Godó El «Rats on Fire» renueva su reinado en el Trofeo de Conde de Godó «L’Immens-Laplaza Assessors» y «Vértigo Dos Texia» revalidan el título

Décimo sexto Conde de Godó para el Bribón y décimo para el Rats on Fire. Los dos equipos son los indiscutibles reyes de la regata que organiza desde 1974 el Real Club Náutico de Barcelona. En la decisiva jornada, el Bribón, de Marc de Antonio y Sofia Bertrand ha brillado con luz propia en J80 para mantenerse como el equipo más laureado en la historia del evento, mientras que en ORC 0-1 el Rats on Fire de Rayco Tabares no ha dejado opción a sorpresas. L’Immens-Laplaza Assessors de Alexandre Laplaza en ORC 2, el Vértigo Dos Texia de Antonio Guasch en ORC 3-4 y los rusos New Territories de Alexei Semenov y To be continued de Vasiliy Senatorov en las clases monotipo de estreno, J70 y Dragón, respectivamente, son el resto de ganadores de esta edición marcada por la inestabilidad meteorológica.

En J80, el Bribón ha brillado hoy, con dos triunfos parciales que le han permitido desbancar de la posición de honor al líder inaugural, el Les Roches-CrisandKim Travel. Es la décimo sexta victoria del Bribón en el Conde de Godó, sumando once títulos en cruceros y cinco en monotipos, desde 2017 de forma consecutiva. El equipo más laureado en la historia del Trofeo Conde de Godó ha rubricado un campeonato de lujo jugando en casa, con cuatro primeros tras un quinto en la prueba de estreno. Se ha proclamado subcampeón el Les Roches-CrisandKim Travel del andaluz Pepequin Orbaneja, en tanto que el barco femenino Dorsia Sailing Team, armado por Ana Pujol y patroneado por Natalia Vía-Dufresne, se lleva un meritorio bronce.

Además, el Bribón se ha hecho con el trofeo V Centenario, que conmemora el quinto centenario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, al ser el equipo que más primeros ha acumulado.

En ORC 0-1 el Rats on Fire (CN Arenys de Mar) ha conseguido su décima corona de campeón del Trofeo Conde de Godó y la séptima consecutiva. El Swan 45, con Rayco Tabares a la caña, ha sumado hoy otro triunfo parcial para extender su reinado una edición más, en esta ocasión con ocho puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que ha sido el Estrella Damm de Oscar Chaves (CN Balís/RCM Tenis Punta Umbría). El DK 46 que patronea Luis Martínez Doreste, que parece abonado al segundo puesto del Godó, ha firmado hoy un segundo y así ha logrado superar en la tabla al Swan 45 Brujo del valenciano Alberto de Castro (RCN Valencia), que se ha tenido que conformar con el tercer cajón del podio.

En ORC 2, L’Immens-Laplaza Assessors de Alexandre Laplaza ha logrado su cuarto Trofeo Godó, tras las victorias de 2018, 2017 y 1995. Con Carles Rodríguez a la caña, el Sinergia 40 del RCNB se ha impuesto con tres primeros y un segundo, que ha sido el parcial de hoy. Tras ganar esta última regata, el Dufour 44 Es Tes Unno de Francisco Soldevila (RCNB) ha logrado llevarse el subcampeonato, mientras que el First 50 Don’t Ask de Alberto Fucale completa el podio final en esta clase.

En ORC 3-4, se ha impuesto el Salona 37 Vértigo Dos Texia (RCNB) del recientemente fallecido Antonio Guasch, que de esta forma ha rendido homenaje a su histórico armador, con su cuarto título en el Conde de Godó, tras los de 2018, 2003 y 1998. El equipo ibicenco de Iván Moreno, a bordo del Espada 34 El Gaitero (CN Ibiza), ha escalado al segundo cajón del podio final, que completa el Dehler 36 Tramendu de Salvador Vieta (RCNB).

En J70, el ruso New Territories de Alexei Semenov, con Hugo Rocha a bordo, ha ganado en su estreno con comodidad, sin necesidad de disputar la última manga. Subcampeón ha sido el G75 de G. Panei y Martínez Doreste (CN Javea), que ha protagonizado este último día con un segundo y un primero, y en la tercera plaza ha finalizado el polaco Moonraker de Pawel Boksa (RCNB).

En su vuelta al Trofeo Godó, la clase Dragón ha disfrutado de una competición vibrante y reñida. Se ha coronado vencedor el ruso To be continued de Vasiliy Senatorov. El Gunter del barcelonés Javier Scherk (RCNB-NYYC) se ha llevado el subcampeonato y como primer nacional logra el título de campeón del Open de España. En tercera plaza se ha clasificado otro equipo ruso, el Sunflower de Viktor Fogelson.

Declaraciones

Marc de Antonio - Bribón (J80)

Hemos ganado un total de 16 trofeos Conde de Godó a lo largo de la historia de este equipo, cinco de ellos en la clase J80, de los cuales tres consecutivos. Es una regata muy importante y es la primera de la temporada. Empezamos muy bien el año. Cada prueba ha sido muy importante. Ayer nos estrenamos pinchando con un quinto pero lo arreglamos con dos primeros y hoy terminado con otros dos primeros, así que ha estado muy bien.

Carles Rodríguez - L'Immens Laplaza (ORC 2)

Hemos sido bastante sólidos, muy regulares. Nuestro táctico, Álex Folch, lo ha bordado. Tácticamente siempre hemos estado en el lugar acertado. La clave de esta regata ha sido la táctica de Álex, que siempre ha sabido dónde estaban los roles y las presiones. Este año la clase 2 de ORC ha estado muy disputada, hemos tenido grandes rivales, con barcos muy rápidos. Había barcos de esloras diferentes pero en tiempo real hemos ido muy juntos y ha sido divertido.

Andreu Noe - Vértigo Dos Texia (ORC 3-4)

Llevamos unos 23 años haciendo el Godó y este año ha sido muy especial para nosotros: ha sido nuestra segunda victoria consecutiva y lo principal es que se la hemos podido dedicar a nuestro armador, Antonio Guasch, quien falleció hace un mes. Ha sido una victoria muy emotiva para todos los que formamos parte del Vértigo.

Hugo Rocha - New Territories (J70)

La verdad es que estamos bastante contentos. Hemos tenido regatas buenas y otras menos buenas pero en general nos vamos contentos. Este ha sido el primer año de los J70 en el Godó y espero que el año que viene haya más países y más barcos de esta clase navegando en esta regata.

Eugenio Chelombitko - To Be Continued (Dragón)

Los tres integrantes del equipo hemos participado en Juegos Olímpicos, Alexander además es campeón olímpico y ahora somos los tres campeones de Dragón. Estamos muy contentos por haber ganado y por las buenas relaciones que hemos tenido con el resto de la flota. Queremos agradecer al Real Club Náutico de Barcelona su hospitalidad. La clave ha estado en la última prueba, que creo que realmente ha sido donde hemos ganado la regata.