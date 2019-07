Conde de Gondomar Rui Ramada se impone en el reto del Carrumeiro Chico del Conde de Gondomar La dureza de la prueba y las inclemencias meteorológicas obligaron a gran parte de la flota a retirarse quedando solo 3 barcos en disputa

El Swan 45 Yess Too, del armador y patrón portugués Rui Ramada, fue el vencedor de la subida al Carrumeiro Chico, la etapa estrella del 44º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell, que tras más de 24 horas de prueba, finalizaba esta mañana en las Rías Baixas. El velero luso, que navega por el Monte Real Club de Yates, se alzó con la victoria del reto tras completar las 95,43 millas de recorrido de ida y vuelta entre Baiona y el Carrumeiro Chico en 17 horas y 36 minutos.

Perseguido en todo momento por el Aceites Abril y el Pairo 8, que no querían dar tregua, el Yess Too tuvo que esforzarse al máximo por ampliar las distancias con sus dos grandes rivales, a los que la compensación de tiempos iba a beneficiar en la clasificación final. Salió en cabeza, tomó primero la baliza de Carallones y desde ahí siguió con rumbo constante marcando el paso hasta el Carrumeiro, que dobló el primero a las 7 de la tarde. Tardaría 9 horas más en poder cruzar la línea de llegada situada en la isla sur de Cíes, que no alcanzó hasta las 4 y media de la madrugada.

Mientras, el Aceites Abril de Luis y Jorge Pérez Canal; y el Pairo 8 de José Luis Freire, patroneado por Luis Bugallo; seguían con su particular lucha por la victoria. Conscientes de que el Yess Too les superaría en tiempo real pero con posibilidades de hacerse con la victoria en tiempo compensado, las dos tripulaciones del Real Club Náutico de Vigo lo dieron todo para hacerse con el triunfo.

En su lucha de titanes, el Aceites Abril fue por delante durante gran parte de la regata y cuando parecía que iba a ser el vencedor, el Pairo dio la sorpresa y a la altura del faro de Corrubedo decidió meterse más hacia la costa logrando colocarse por delante, una posición que mantendría hasta el final de la prueba.

Un final que demostró por qué la subida al Carrumeiro Chico del Conde de Gondomar es una de las regatas más duras del panorama náutico español ya que, tras más de 20 horas de navegación, los veleros tuvieron que vérselas de nuevo con el viento, que volvió a caer y estancó a las tripulaciones cuando ya casi podían ver la línea de llegada. Tardaron más de 4 horas en recorrer apenas 3 millas.

El Pairo 8 cruzó la línea de llegada a las 10:15 de la mañana, tras 23 horas de navegación, y se clasificó por Galicia para el Campeonato de España de Altura. El Aceites Abril lo hizo a las 11:08, cuando ya se había cumplido un día desde que a las 11 de la mañana del jueves se escuchara el bocinazo de salida en Baiona.

El resto de barcos, entre los que destacó la actuación del Bon III de Victor Carrión, que pudo mantenerle el pulso a los tres favoritos durante gran parte del recorrido; y el clásico de astilleros Lagos Alcaraván III; decidieron retirarse antes de finalizar la prueba.

Así las cosas, sigue intacto un año más el record de la prueba del Carrumeiro Chico, que ostenta desde el 2011 el Cenor & De Dietrich, un Farr 50 del Real Club de Regatas de Galicia que logró colocar su nombre en la historia del Conde de Gondomar al completar la regata en 11 horas 56 minutos y 57 segundos. La tripulación arousana, liderada por Martín Bermúdez de la Puente, rebajaba ese año en más de 30 minutos el record que el velero vasco Zorongo mantenía desde 1992.