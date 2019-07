52 Super Series «Quantum» extiende su liderato el día del estreno de Hasso Plattner El armador del equipo sudafricano consigue su primera victoria en el Circuito

Hasso Plattner consiguió hoy su primer triunfo en una manga en las 52 SUPER SERIES. El armador del equipo sudafricano no olvidará el 18 de julio cuando en Cascáis, con más de veinte nudos de viento rolón y con pozos de intensidad, fue capaz de llevar su Phoenix 11 al triunfo. Tiene mucho mérito lo que hizo el alemán ya que ganar una manga con estas condiciones de viento no es nada sencillo y es algo habitualmente reservado para los regatistas profesionales.

La primera de las dos mangas del día la ganó el Quantum Racing que sigue mostrando una increíble consistencia y ha ampliado su liderato en la general de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week a seis puntos sobre el segundo, Azzurra de Alberto y Pablo Roemmers. Tercero en la general ahora es el Bronenosec de la pareja Liubomirov-Fantella que le están sacando un fantástico rendimiento al velero más joven de la flota.

Hoy el campo de regatas de Cascáis no ha sido tan franco como en las dos jornadas anteriores. Hoy había lugares del campo con pozos de viento y se podían encontrar con 25 nudos y unos metros más allá con bajadas a seis u ocho nudos, además hubo muchos roles de viento por lo que más que un campo de regatas lo de hoy ha sido un campo de minas. Los regatistas de las 52 SUPER SERIES llevan tres días de idilio con estas aguas que les ofrecen unas condiciones que muy difícilmente obtienen en el Mediterráneo. Y aquí sigue siendo el Quantum Racing el que más disfruta y rentabiliza la situación. Los americanos ganaron hoy la primera de las dos mangas con una incontestable victoria. Fue impresionante lo bien que supieron manejar lo que para otros son peligros y ellos lo convierten en ventajas. Ed Baird está haciendo unas salidas extraordinarias por el centro de la flota. No ha fallado ni un solo día en esta trascendental maniobra inicial y la dupla Appleton-Vila está llevando el barco a los sitios donde más se corre. Es, hasta la fecha, irreprochable su trabajo y por ello han estirado su ventaja sobre el Azzurra hasta los seis puntos.

La segunda manga del día fue la del gran momento de Hasso Plattner. El armador alemán está en su segunda temporada en las 52 SUPER SERIES y hoy ha logrado el triunfo que andaba buscando desde 2018. Ado Stead, el táctico del Phoenix, está haciendo una maniobra de salida diferente al resto y es la de irse al lado del pin en la salida para desde ahí ir de izquierda a derecha del campo de regatas. Por ahí creen que la presión sube mejor y ayer ya estuvieron a punto de conseguir el triunfo, pero se les escapó en una última racha que no supieron manejar y les apartó del éxito. Sin embargo, hoy han vuelto a ejecutar la misma maniobra y todo ha salido de perlas. De principio a fin han dominado a una flota que andaba a tortazos mientras que ellos simplemente navegaban por el lugar correcto. La desolación de ayer se convirtió en la gran alegría de hoy para Plattner y su equipo. Por detrás fue el Azzurra el que mejor supo leer el campo de regatas después de una mala salida donde quedó empotrado entre la flota. Al final se fueron a la izquierda para encontrar un punto más de brisa y de mejor ángulo que les llevó a la baliza de barlovento en segunda posición. Sin embargo, en la popa fueron el Bronenosec y el Quantum los que le adelantaron, pero de nuevo fue la ceñida el tramo que le llevó a asegurar el segundo puesto después de apostar esta vez por mantenerse en el lado derecho del campo de regatas, más cerca de la costa.

Mañana se disputan dos nuevas pruebas de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week. Las pruebas está previsto que comiencen a las 12 horas (una hora más en España) para poder completar el calendario de dos pruebas diarias. La regata puede ser seguida en realidad virtual a través de nuestra web: www.52superseries.com.

Hasso Plattner, armador del Phoenix, explica: “Hemos ganado…, sí, y haciendo una trasluchada más no como ayer en la línea de meta (bromeaba el alemán). Al final lo hemos conseguido, muchas gracias a todos. Nos hace mucha ilusión, sobre todo en estas complicadas situaciones que nos ha ofrecido el campo de regatas hoy que no eran nada fácil de manejar. Creo que aprendí mucho de navegar en estas condiciones en los días en que competí con grandes campeones olímpicos en la clase IOR”.

Alberto Barovier, skipper del Bronenosec, dice: “Ha sido un buen día, mucho viento y mucho trabajo para todos, pero el barco ha estado muy sólido. Sime Fantella ha hecho unas grandes salidas y Morgan Larsson hizo un gran trabajo viendo los cambios de viento desde la táctica. No hemos tenido mucha suerte en el campo porque hemos perdido algunas posiciones en los cruces por muy poca distancia. La verdad es que hacer dos terceros hoy con estas condiciones es para irnos a casa muy contentos. Tenemos una gran preparación del barco y estamos muy contentos con su velocidad”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, manifiesta: “Un día ni bueno ni malo, en una jornada muy complicada. La verdad es que el campo no ha estado hoy bien posicionado porque teníamos lugares con 25 nudos y otros con seis u ocho. Estaba también el viento muy rolón. En la primera éramos terceros o cuartos e hicimos una trasluchada un minuto antes del layline y algunos barcos nos pasaron con la racha. Y éramos últimos. En la última popa pudimos recuperar una posición lo que no es tampoco una gran cosa. En la segunda fue también una locura. Salimos cerca del Comité, pero nos quedamos fuera de la brisa, aunque luego recuperamos. En la popa nos pasaron Quantum y Bronenosec con la racha y éramos cuartos, pero en la segunda ceñida era de 25 nudos a 6 y con muchas roladas de hasta 50 grados. Decidimos ir por la costa y la llamada fue la buena y pudimos terminar segundos. Una jornada aceptable de la que no podemos estar contentos, aunque esperamos mejorar mañana y que el campo de regatas sea más justo”.