«Quantum» cambia el chip en Cascáis

Quantum Racing ha vuelto. El barco del armador norteamericano Doug DeVos y patroneado en Cascáis por Ed Baird superó hoy de un plumazo las malas sensaciones que le quedaron tras la última regata de 52 SUPER SERIES, disputada hace casi un mes en Puerto Sherry. Los americanos han cambiado completamente el chip y cerraron la primera jornada de regatas en aguas portuguesas con un segundo y un primero que les dejan líderes en la general de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week con tres puntos de diferencia sobre el trío formado por el Provezza, Bronenosec y Azzurra. Cascáis mostró sus mejores galas con un viento estable que casi llegaba a los veinte nudos y un impresionante campo de regatas. La semana promete…

Quantum fue el mejor hoy en aguas de Cascáis. Los americanos tienen en la mano de Ed Baird un seguro para navegar en las condiciones que se dan en estas aguas atlánticas. Su experiencia y su destreza diaria le permiten a Baird ser solvente cuando más exigente se pone el mar. No en vano ya ganó aquí en 2015 con el mismo proyecto. Y hoy ha dado toda una lección de la mano de Cameron Appleton, el táctico, que acertó en todas las decisiones que tomó en el campo de regatas. Y eso que los americanos comenzaron pasando sextos la primera boya del campeonato, pero a partir de ese momento todo fue más que positivo para ellos. Irse a casa con buenas sensaciones les va a ayudar mucho para olvidar los malos tragos anteriores.

Los tres puntos que tienen de ventaja sobre el grupo de segundos clasificados no garantizan nada, pero sí que es un valor la solvencia con la que el barco americano afrontó ayer la jornada. Los demás tuvieron siempre en algún momento una situación complicada como ocurrió con Azzurra en la segunda manga que pasó por la primera baliza en sexta posición y su trabajo le llevó a recuperar hasta la tercera plaza en la última popa. También Bronenosec tuvo una recuperación muy buena ya que de la quinta plaza en la baliza inicial de la segunda manga subió hasta el segundo puesto de la manga. El hecho de que estén tres barcos empatados en el segundo puesto demuestra la igualdad que hay en la flota y lo apretados que van a estar los resultados puesto que con siete barcos no hay mucho margen para recuperar ni para tener grandes pérdidas.

La primera manga comenzó con cinco minutos de retraso debido a que Provezza rompió una pieza en su palo y tuvo que repararla. Le dieron esa gracia de cinco minutos al barco turco que aprovechó perfectamente para solventar el problema técnico. Y a fe que lo hizo bien.

En la salida ganó la mano por el barco del Comité después de que Platoon hiciera un clarísimo fuera de línea. Los turcos dominaron el lado derecho del campo de regatas donde estuvieron peleando por la primera posición con Azzurra para llegar primeros a la baliza de barlovento. Ese lado derecho parece que va a ser el favorecido durante toda la semana. Allí el barco de la familia Roemmers logró dominar al pasar más cerca de la boya, pero en la segunda, la de desmarque, los turcos ya les había recuperado el terreno y decidieron irse por el lado izquierdo del campo mientras que Azzurra no tenía más remedio que aventurarse por el lado por donde habían venido. Esa maniobra no fue buena para el equipo ya que los argentinos rápidamente se dieron cuenta de que el lado favorecido por las rachas de viento era la parte más abierta del campo de regatas y cuando reaccionaron con la trasluchada el Provezza ya les había arrebatado claramente el primer puesto. Quantum hizo una excelente remontada y pasó del sexto al tercer puesto en la puerta de sotavento.

También fue recuperando distancia el Platoon de su mala salida y eso le permitió recuperarse algo de la mala salida. Las dos popas las usó para mejorar. En la primera recuperó uch camino y en la segunda adelantó en la bajada al Phoenix y al Alegre para terminar en quinta posición.

Para hoy están previstas dos nuevas mangas de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week. La salida está prevista a las doce de la mañana (13 horas en España).

Romulo Ranieri, grinder del Quantum, explica: “Han sido las típicas condiciones de Cascáis de ir a la derecha lo antes posible. Sobre todo, en la segunda manga hemos salido muy bien y desde el inicio hemos conseguido un buen margen que hemos mantenido toda la regata. En la primera, en el cruce con otros barcos, nos ha hecho perder algunas posiciones, pero hemos podido recuperar en las popas porque el barco está yendo muy bien en esos tramos. Hemos hecho un segundo y un primero por lo que es una buena jornada. Hay mucho por mejorar, pero ha sido un buen inicio. La tripulación está bien, el barco va rápido y las maniobras salen bien… Estamos bien, pero no hay que sacar muchas conclusiones porque es sólo una jornada de las cinco que tenemos aquí”.

Santiago Lange, táctico del Azzurra, manifiesta: “Dos mangas dos terceros y fuera del podio eso significa lo larga que va a ser la semana con tanta igualdad. Por eso lo más importante ahora mismo es navegar bien no como hoy que hemos cometido un par de errores que no podemos repetir. Lo importante es que en la segunda regata pudimos recuperar porque hubiese sido mucho peor. No nos equivocamos en la primera popa porque ellos ya nos habían superado en el desmarque y no podíamos seguir ahí por natural ya que nos iban a rolar. Yo hubiese querido ir adelante pero no podíamos aguantar esa situación. El error estuvo en el primer tramo en el que quisimos cubrir la flota en vez de ir al layline y ahí perdimos unos metros importantes. En la segunda salimos mal y desde atrás fue complicado, pero al menos pudimos recuperar. Quantum siempre está ahí…”

Alberto Barovier, skipper del Bronenosec, dice: “Una jornada importante para nosotros por saber que funcionan los cambios que le hemos hecho al barco y las velas nuevas también van bien. Hemos hecho seis puntos, un buen día, y creo que está bien aún con siete barcos, ya que es muy difícil abrir huecos. Hemos hecho un buen trabajo, pero vamos a ver los próximos días que pueden ser aún más ventosos que hoy”.