52 SUPER SERIES «Platoon» se postula para ganar su segundo Mundial

El Platoon se postuló hoy para ganar su segundo mundial de la clase TP52 tras hacer dos primeros y un quinto en una fantástica jornada de regatas en la bahía de Palma de 52 Super Series. El velero de Harm Müller-Spreer es líder del Rolex TP52 World Championship con siete puntos de ventaja sobre el Azzurra de la familia Roemmers y once sobre el Bronenosec de Vladimir Liubomirov.

Platoon, con los mallorquines Pedro Mas y Jordi Calafat a bordo, había sido en las dos primeras mangas el barco más regular de la flota ya que no había hecho ningún mal resultado, pero hoy pudo lucirse con dos victorias, la primera muy merecida y la segunda con un punto de suerte, y un quinto puesto que sabe a gloria tras recuperarse de una mala salida. Así, el velero alemán llega hoy a la última jornada con un cierto margen que le puede permitir repetir el título mundial que logró en 2017 en Scarlino y, también, conseguir la segunda victoria de la temporada en 52 Super Series después de la que logró en Puerto Sherry con unas condiciones de viento muy parecidas a las que hay en Mallorca esta semana.

Azzurra y Bronenosec se han encaramado a la segunda y tercera posición de la general gracias a que hoy han hecho un excelente trabajo en el agua. El velero que lidera el argentino Guillermo Parada saldó el día con dos segundos y un cuarto mientras que los rusos hicieron un sexto, un tercero y terminaron el maratoniano día con una merecidísima victoria sacando todo el potencial al velero más nuevo de toda la flota.

La primera regata del día fue increíble. El campo de regatas dio muchísimas oportunidades a los equipos para poder lucirse y recuperar posiciones. Y si no que se lo digan al Azzurra que hizo un auténtico tobogán en la manga pasando de la segunda a la séptima plaza y en una última popa fantástica volver a recuperar esa posición después de haber pasado por el desmarque de barlovento en la séptima posición. Los barcos podían elegir los dos lados el campo y la separación entre ellos era grandísima a mitad de las ceñidas.

La victoria fue para el Platoon que cimentó su triunfo en la primera empopada de la manga cuando ascendió de la cuarta plaza a la primera gracias a la llamada táctica de navegar por el lado izquierdo del campo de regatas en la bajada. La segunda vuelta fue ya suya. Increíble fue el trabajo realizado por el Provezza que con un palo de cuatro años hecho para otro barco fueron capaces de ser competitivos durante toda la manga terminando en una reconfortante tercera posición. Los turcos terminaron el día con dos terceros y un séptimo que les dejó muy satisfechos.

La segunda manga tuvo el mismo protagonismo alemán. Y fue así porque Platoon fue capaz de recuperarse de una salida mala en la que estuvo tapado por toda la flota. No pudo elegir el lado derecho del campo como hicieron los otros, pero fue poco a poco recuperando espacio con líneas limpias sin la presencia de otros barcos y cuando llegaron a la boya de barlovento vieron como la lucha sin cuartel entre Bronenosec, Gladiator y Azzurra les permitía colarse en la fiesta del liderato. Desde ahí ya tuvieron de nuevo el control de la manga mientras que los demás se peleaban. El Alegre de Andrés Soriano hizo una excelente primera popa que le valió para recuperar de la sexta a la segunda plaza en la puerta de sotavento. Bronenosec siempre se movió en posiciones delanteras y en el último segundo estuvo a punto de adelantar a Alegre por la segunda plaza. Azzurra llegó cuarto mientras que los dos barcos norteamericanos de la flota, Quantum y Sled, hicieron un noveno y un décimo.

En la tercera manga del día fue el Bronenosec el que se llevó el gato al agua. Los rusos comenzaron regular, pero aprovecharon la velocidad de su Botín para ir recuperando posiciones. Pasaron por la primera boya de barlovento en séptima posición y en la segunda ceñida sorprendieron a todos y llegaron a barlovento primeros posición que defendieron en una última popa impoluta. Azzurra hizo una manga muy sólida y terminaron en segunda posición.

Para mañana, última jornada, están previstas las dos últimas mangas del Mundial a partir de las 13 horas. Toda la acción de la regata se puede seguir con la retransmisión en directo de la prueba con señal de televisión hasta el jueves. La transmisión tendrá comentarios en directo desde el agua y también desde el estudio y comenzará quince minutos antes de las regatas.

Pepe Ribes, piano del Platoon, dice: “Sí ha sido un gran día, ser el mejor barco en el agua es un gran día y hacer dos primeros es estar muy bien. John Kostecki ha estado muy acertado. Nos beneficia mucho que haya mar plana, el barco va muy bien en estas condiciones. En la segunda manga hemos virado en el lay line y todos iban pasados y hemos pillado una línea que los otros no tenían. A veces no hay huecos, pero hoy hemos pillado una buena línea y hemos montado cuartos. Siete puntos no me dicen nada en esta clase. Pero llegar al último día con posibilidades de ganar es siempre el objetivo del Platoon y mañana pasará lo que tenga que pasar”.

Guillermo Parada, patrón de Azzurra, explica: “Ha sido un buen día, con una media de puntos de dos y algo es para estar satisfechos. Rabia en la segunda regata que no hicimos bien el offset y le dimos el sitio a Platoon. Nosotros pasamos de segundos a séptimos, pero da bronca pensar que podíamos estar por delante y parte fue responsabilidad mía. Un buen día nuestro, pero el de Platoon ha sido excepcional con dos primeros y un quinto. Esperamos tener dos regatas mañana y descontar los siete puntos que nos llevan. La realidad es que un día atípico en lo meteorológico y una previsión decía que podía quedarse el gradiente todo el día y fue lo que ocurrió. Lo lindo fue que se mantuvo con buena intensidad de 13 a 18 nudos y fueron grandes regatas con cambio de posiciones por la naturaleza del viento de tierra. Tenemos que salir mañana a hacer las cosas bien y a descontarles. Y ojalá tengan algún fallo que aún no han tenido. Queremos ponérselo lo más difícil posible”.

Vladimir Liubomirov, armador del Bronenosec, manifiesta: “El parte meteorológico estaba totalmente equivocado. Hemos decidido no pagarles hoy (dice en broma). Ha sido un día muy bueno con buen viento y fiable. Ha sido un día duro, con Platoon haciendo un trabajo increíble. Para nosotros lo peor ha sido la primera manga perdiendo tres plazas. La segunda fue buena y la tercera fue la mejor que hemos hecho aquí. Y nos abre una puerta para mañana aspirar a más cosas siendo competitivos. Mañana tenemos que mantener esta línea de trabajo. Terminar terceros puede ser bueno para nosotros, pero lo bueno que tiene el deporte es que siempre quieres algo más y vamos a pelear por todo mañana”.

Clasificación 1. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (4,5,2,3,1,1,5) 21 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (2,9,4,5,2,4,2) 28 p. 3. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (5,8,3,6,6,3,1) 32 p. 4. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (10,4,5,1,8,2,6) 36 p. 5. Sled (USA) (Takashi Okura) (9,1,1,2,9,10,8) 40 p. 6. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (1,7,8,4,4,7,9) 40 p. 7. Phoenix 12 (RSA) (Tina Plattner) (3,3,7,7,5,5,11) 41 p. 8. Phoenix 11 (RSA) (Hasso Plattner) (8,2,9,9,11,8,4) 51 p. 9. Gladiator (GBR) (Tony Langley) (6,10,6,8,7,9,11) 57 p. 10.Vision Future (FRA) (Jean Jacques Chaubbard) (7,6,10,10,10,6,10) 59 11. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (12 DNF,12 DNC,12 DNC,12 DNC,3,7,3) 61 p.