52 Super Series «Phoenix 12» lidera el Mundial y «Provezza» rompió el palo en la primera jornada en Puerto Portals La armadora alemana, con dos terceros puestos, dejó en evidencia las regularidades del «Quantum» y del «Azzurra»

J. Aguadé Puerto Portals (Mallorca) Actualizado: 25/08/2019 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La armadora y caña alemana Tina Plattner es la líder del Rolex TP52 World Championship que comenzó hoy en aguas de la Bahía de Palma. El Phoenix 12 de la única mujer que comanda uno de los veleros de 52 Super Series fue el más regular hoy en el campo de regatas de Puerto Portals con dos terceros puestos. Las dos mangas fueron ganadas por los dos veleros norteamericanos de la flota, el Quantum Racing de Doug DeVos y el Sled de Takashi Okura.

La otra noticia del día fue la rotura del mástil que se produjo en el velero Provezza. La desgracia ocurrió en la segunda ceñida de la primera regata. En esos momentos las condiciones climáticas no eran, para nada, un problema ni un riesgo para los barcos. Unos nueve nudos y mar llana no hacían prever el estruendo que se produjo en el campo de regatas en el momento en que el palo se partió en varios pedazos. En el incidente resultó herido el regatista turco Ahmed Edieoglu que fue trasladado a un hospital de Mallorca para hacerle una serie de pruebas médicas.

Provezza trabajaba contra el reloj en la tarde de hoy para traer un mástil de repuesto desde Valencia. La idea del equipo es que, si todo funciona como esperan, el apéndice esté mañana a primera hora de la mañana en Portals para pincharlo en el barco e intentar que esté en la línea de salida a las 13 horas. Si el proyecto turco liderado por el armador Ergin Imre consigue estar mañana en la línea de salida habrá logrado una proeza logística sólo al alcance de los grandes proyectos de la vela mundial.

La primera manga fue controlada perfectamente por Quantum Racing. El barco de Doug DeVos salió por el centro de la flota y en los primeros metros de la ceñida estuvo peleando con el Azzurra por liderar la flota. Llegó con cierta ventaja a la boya de barlovento y, desde ahí, ya tuvo el control absoluto de la manga. Guillermo Parada, en el barco argentino, se encontraba cómodo en la segunda posición para empezar el Mundial, aunque en algunos momentos de las dos popas el Azzurra estuvo cerca de Quantum que supo mantener la calma y la victoria.

El Bronenosec fue penalizado en la primera boya de barlovento y desde ahí hizo una fantástica recuperación pasando del décimo puesto en la primera ceñida al quinto al final de la manga.

La tercera posición fue para el Phoenix 12 de Tina Plattner. La armadora alemana hizo un excelente trabajo en el estreno del Mundial llevando el barco más antiguo de la flota y con una tripulación que no ha podido competir en todas las pruebas de la temporada.

Una tercera posición que repitió en la segunda manga lo que le valió para encabezar la clasificación del Rolex TP52 World Championship Puerto Portals. En esa segunda manga del día la victoria fue para el Sled de Takashi Okura que aprovechó perfectamente su salida por el lado del comité. Los favoritos salieron por el centro de la flota y ese fue el peor lugar por donde navegar ya que los dos Phoenix que partieron por el visor tuvieron también una buena ventaja al llegar a la baliza de barlovento.

Para mañana están previstas dos nuevas mangas del Mundial a partir de las 13 horas. Toda la acción de la regata se puede seguir con la retransmisión en directo de la prueba con señal de televisión hasta el jueves. La transmisión tendrá comentarios en directo desde el agua y también desde el estudio y comenzará quince minutos antes de las regatas que están previstas para las 13 horas.

Joan Vila, navegante del Quantum, explica: “Estamos muy contentos con la jornada. Nuestro objetivo es hacer ocho puntos al día o menos, y lo hemos conseguido. Sabemos que es una competición muy dura y lo que debemos hacer es ser consistentes y hoy lo hemos hecho. Las dos pruebas parecía que la derecha era la llamada buena y que los que salían por ahí tenían cierta ventaja sobre el resto. Mañana será difícil con la brisa otra vez. Sin un lado favorito y claro en el campo de regatas. No he visto lo que le ha pasado a Provezza. ¡Lo he oído! Les enviamos todo nuestro apoyo, es muy duro para ellos y si pueden estar en los próximos días compitiendo sería muy bueno. Si necesitan algo de nosotros estaremos listos para ayudarles”.

Carlo Castellano, grinder del Phoenix 12, comenta: “Tina está muy contenta y todo el equipo también. Ella ha estado genial hoy en la caña del barco. Ha hecho un trabajo increíble tanto en las dos salidas, que han sido buenísimas, como en el resto de la jornada. Hemos salido bien y eso es fundamental. Para ser el barco más viejo de la flota no ha sido una mala jornada. Mañana volveremos al campo de regatas a intentar hacerlo como lo hemos hecho hoy. Las salidas son fundamentales, quien sale bien gana mucho. Si ves por ejemplo a Quantum en la segunda manga no ha salido bien y luego ha sufrido y eso que son el barco más rápido”.

Clasificación 1. Phoenix 12 (RSA) (Tina Plattner) (3,3) 6 puntos. 2. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (1,7) 8 p. 3. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (4,5) 9 p. 4. Sled (USA) (Takashi Okura) (9,1) 10 p. 5. Phoenix 11 (RSA) (Hasso Plattner) (8,2) 10 p. 6. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (2,9) 11 p. 7. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (5,8) 13 p. 8. Team Vision Future (FRA) (Jean Jacques Chaubbard) (7,6) 13 p. 9. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (10,4) 14 p. 10. Gladiator (GBR) (Tony Langley) (6,10) 16 p. 11. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (12 DNF, 12 DNC) 24 p.