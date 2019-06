Open de España J70 «Noticia» campeón del Open de España de J70 La falta de viento impidió el duelo final contra el «Lumar Canarias»

La falta de viento en la última jornada del Open de España de J70 que se ha disputado del 7 al 9 de junio en aguas de L’Escala, no ha permitido el duelo final que se preveía entre el Noticia de Pichu Torcida y el Lumar Canarias (RCN Gran Canaria/RCMT Punta Umbría) de Luis Martínez Doreste, que finalizaban así primero y segundo, a los que acompañaba en el podio el gallego Abril Verde de Luis Pérez Canal.

Tras las magníficas condiciones de mar y viento de las dos primeras jornadas, en las que hubo para todos los gustos, en la última la organización decidió adelantar el inicio de las pruebas a las 11 horas, ya que las previsiones de viento no eran muy favorables, pero tras varias horas de espera, finalmente el viento no apareció, con lo que la clasificación quedaba tal y como estaba con la victoria del Noticia, barco que había arrebatado el liderato de la jornada inicial al Lumar Canarias. Parecía claro que entre los dos se jugaría la victoria, pero el envite final no fue posible y los de Luis Martínez Cabiedes y Torcida se imponían con dos puntos de ventaja sobre los de Martínez Doreste.

Han participado en aguas de la Costa Brava un total de 17 embarcaciones llegadas desde Cataluña, Canarias y Galicia y también desde Rusia y Uruguay.