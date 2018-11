Trofeo Bon Vent Más de 40 embarcaciones el próximo fin de semana en el Trofeo Bon Vent Organizado por el Real Club Náutico de Palma acoge ORC y monotipos

El Real Club Náutico de Palma se prepara para acoger el próximo fin de semana una nueva edición del Trofeo Bon Vent-GP Sails, una de las competiciones más populares del circuito regional de cruceros y monotipos. A falta de dos jornadas para el inicio de la prueba hay 40 embarcaciones preinscritas de las clases ORC, Dragón y J80.

La regata constará de dos jornadas. El sábado, a partir de las 12.00 horas, todas las clases realizarán regatas de barlovento-sotavento, mientras que el domingo los ORC disputarán una travesía costera en la Bahía de Palma y los monotipos (Dragón y J80) competirán otra vez sobre recorridos de bastones.

Mañana viernes se abrirá la oficina de regatas para el registro y entrega de documentación de las embarcaciones participantes.

La previsión meteorológica para el sábado es de viento de SO con rachas por encima de los 20 nudos a partir de las 12.00 horas. Esta situación se mantendrá en principio a lo largo de toda la jornada. El domingo el viento rolará a O y soplará flojo, con rachas no superiores a los 10 nudos. El oleaje no alcanzará el metro de altura ambos días en la Bahía de Palma.

La entrega de premios del Trofeo Bon Vent coincidirá con las de las regatas Palma-Formentera, Memorial Pepe Estela y Audax Marina-Trofeo Hispanidad.