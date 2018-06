52 Super Series El «Luna Rossa» ganó en Zadar y se convirtió en rey de la Royal Cup Phoenix y Sled le acompañan en el podio final en la segunda prueba de la clase

J. Aguadé

Luna Rossa se consagró como el rey de la Zadar Royal Cup en una última jornada de regatas en la que el barco italiano tiró de toda su experiencia para decidir la clasificación. El barco de Patricio Bertelli sólo ha necesitados dos regatas para ganar su primer evento en 52 Super Series. En el podio final de la regata en D-Marin Dalmacija el equipo de Prada estuvo acompañado por el Phoenix y el Sled que en la última manga adelantó al Platoon. Ninguno de los tres equipos en el podio estuvo en el cajón de la pasada temporada y sólo Sled ha repetido presencia en las dos primeras pruebas de la temporada. Así es la igualdad de 52 Super Series.

Quantum Racing se mantiene en el liderato de la general del circuito de 52 Super Series. Sled y Platoon son segundo y tercero en la general empatados a cuatro puntos del barco de Doug DeVos. La temporada promete mucha acción.

Luna Rossa, cuarto en la general, es un proyecto hecho para luchar por la Copa América de 2021. Su llegada a las 52 Super Series, como la mejor plataforma para preparar la cita de Nueva Zelanda, era muy esperada y su impacto en la competición sólo se ha hecho esperar una regata. En Šibenik pagaron ser el último barco que se echó al agua, pero ya en Zadar el equipo ha mostrado todo su potencial. Tanto con el velero, el programa de velas con Azzurra y su tripulación estelar, han completado un paquete ganador. Luna Rossa no sólo ha ganado ya su primera regata en el circuito de monocascos más importante del mundo, sino que con su triunfo se ha colocado en buena posición para aspirar a la victoria final en la competición que terminará en septiembre en Valencia tras pasar por Cascáis y Puerto Portals.

El Luna Rossa llegaba a la última jornada con tres puntos de desventaja sobre el Phoenix, pero ya a las primeras de cambio se vio que su experiencia se iba a imponer. Ed Baird, el táctico del Phoenix, decía en la previa que lo más importante es cometer menos errores que los demás. Y ellos se equivocaron en la elección del lugar por el que salir. Se fueron a la izquierda cuando estaba claro que el viento iba a primar el lado derecho y a partir de ahí lo pagaron muy caro ya que no pudieron remontar. Tampoco fue buena la llamada de Platoon que se fue por el centro de la flota, lo que viene siendo su trabajo habitual, y tampoco sacó ningún partido. Luna Rossa se encontró en una situación de control que, dada su experiencia en la popa con gente como Bruni, Vascotto y Spithill, no iban a dejar escapar. Ya en la segunda salió a controlar y también se benefició del fuera de línea del Platoon para solo ya tener que preocuparse de controlar al Phoenix, por lo que su trabajo ya fue mucho más sencillo.

Esa primera regata fue el premio para el Provezza. El barco turco fue impactado en la segunda manga del sábado por el Gladiator que le hizo un agujero en la parte trasera de babor del barco. El equipo de tierra del TP52 de Ergin Imre tuvo que trabajar toda la noche para reparar el velero diseñado por Vrolijk y el premio llegó en forma de victoria parcial.

Ya desde la salida se vio que Peter Holmberg había peleado muy bien por salir por el lado derecho del campo. Allí hubo tortas porque estaba claro que el viento iba a rolar a la derecha. Estuvieron luchando hasta el final de la primera ceñida con el Azzurra por el liderato en la manga y al final llegaron a la boya de desmarque con una ligera ventaja que ya no perdieron. También estuvo en posiciones de cabeza siempre el Luna Rossa que hizo un trabajo muy sólido más viento que el Platoon y el Phoenix, sus rivales por el triunfo final en Zadar, iban más retrasados y peleándose con el resto de la flota.

En la última popa el Onda de Eduardo de Souza Ramos se fue muy rápido al lado derecho del campo para intentar el imposible de superar a los turcos. Provezza mantuvo la calma y logró su segunda victoria de la temporada porque en Šibenik ya ganó en la última jornada.

La segunda manga la ganó el Alegre que hizo una salida excelente por el centro de la línea, pero siendo el barco más cercano al pin. Así Andrés Soriano partió con una línea de navegación limpia y con la capacidad de dominar la ceñida. Fue un monólogo del velero de Soriano que con este triunfo se apuntaba la segunda victoria en Zadar, igualando en número de triunfos al Phoenix que también ha ganado dos mangas.

Quien mejoró mucho hoy ha sido el Azzurra que con un tercero y un cuarto se marcha de Croacia con impulso renovado tras muchos sinsabores. Y le vendrá muy bien para la próxima competición que será ni más ni menos que el Rolex TP52 World Championship Cascáis 2018 que se disputará en aguas de Portugal desde el 17 al 21 de julio, en menos de cuatro semanas.

Vasco Vascotto, táctico del Luna Rossa, explica: “Estamos contentos. Es muy importante esta victoria para todo el equipo y sobre todo para la gente de Cagliari del equipo de tierra que ha trabajado muy duro. Esta victoria es para todo el equipo. Estamos construyendo un equipo y es muy importante este triunfo para seguir haciendo equipo con confianza. Lo mejor ha sido analizar lo que hicimos mal en Šibenik y mejorarlo. Mejoramos la velocidad y la relación entre nosotros en el agua. Este circuito es así, en una regata puedes tener una buena regata y la otra no. Hemos trabajo muy duro desde Šibenik para ganar aquí”.

Tina Plattner, caña del Phoenix, explica: “Ha sido espectacular. Gran semana, los resultados están por encima de cualquier cosa que podría haber pensado antes de empezar. Ha sido increíble para ser la primera prueba en la que llevo la caña en estas competidas 52 SUPER SERIES. Ha sido divertido. Cada prueba que hemos disputado ha sido un auténtico desafío para nosotros como equipo. Ha sido una gran experiencia. Creo que ahora mi padre cogerá el barco en el Mundial de Cascáis y después yo estaré en Puerto Portals y creo que también él querrá llevar la caña en Valencia”.

James Spithill, estratega del Luna Rossa, sostiene: “El triunfo es bueno para el equipo. Lo mejor es que hoy hemos trabajado bien con la presión por la victoria con otros equipos. El tiempo era nuestro enemigo en esta competición. Hemos trabajado duro y hemos tenido algo de suerte en el agua. Es un gran resultado para el equipo. En lo personal, nunca esperaba subirme al mástil (dice sonriendo) pero es divertido asumir estos papeles en el barco. Estoy aprendiendo mucho de Vasco, con sus conocimientos tácticos y de que tiene mucha experiencia en este tipo de barcos”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, afirma: “Hemos terminado las últimas mangas en el sitio donde pensamos que debemos estar. Estamos mejorando de los errores. Nos vamos de Zadar enojados con nuestro trabajo, pero sabiendo que lo podemos hacer mejor y nos lo hemos demostrado. Con más viento vamos mejor. Hay que seguir mejorando cosas para llegar bien a Cascáis. Fue una mala semana de casi todo, pero básicamente no logramos poner todo junto para poder tener un buen resultado. Acertábamos en un aspecto y no en otros. No encontrábamos el balance. El segundo día tuvimos problemas de velocidad. También cada vez que uno hace cambios en la tripulación lleva más tiempo de lo que uno cree el estar todos acoplados. Hay que acostumbrarse a distintos estilos, pero no hay nada que no se pueda solucionar”.