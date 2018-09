52 Super Series La élite de la vela vuelve a Valencia con la 52 Super Series Comienza la Valencia Sailing Week y «Azzurra» vence en la regata de entrenamiento

Once años después, Valencia vuelve a respirar el ambiente de las grandes citas del mundo de la vela profesional. La Copa América de 2007 fue un momento icónico para este deporte y esta semana ese espíritu regresa a la ciudad con la disputa de la 52 Super Series Valencia Sailing Week. Once barcos de ocho nacionalidades diferentes atracados en el Veles e Vents lucharán desde mañana martes hasta el sábado por el triunfo en la última prueba del que es considerado el mejor circuito de regatas del mundo para barcos monocascos. Serán cinco días de competición al máximo nivel en la que buena parte de los regatistas protagonistas de aquella edición de la Copa América estarán de nuevo en Valencia luchando por el triunfo en la competición.

Más de medio centenar de profesionales que estuvieron en ha histórica regata han vuelto esta semana a La Malvarrosa para competir en la última prueba de la temporada de 52 Super Series. Entre ellos están los nombres más importantes de la vela mundial como son: Dean Barker, James Spithill, John Kostecki, Vasco Vascotto, Santiago Lange, Robert Scheidt, Peter Holmberg, Ray Davies, Guillermo Parada o Ed Baird, etc… y algunos españoles como Jordi Calafat, David Vera y Pepe Ribes.

La regata comienza mañana con el favoritismo del Quantum Racing. El velero americano es el gran dominador de la temporada al haber ganado tres de las cuatro regatas disputadas. La pareja Barker-Hutchinson está hecha para aspirar al triunfo en la próxima Copa América de Auckland y hasta que llegue ese momento están dominando el circuito de 52 Super Series 2018. Tienen una cómoda renta en la general, pero conociendo su ambición, a nadie le cabe de duda de que van a salir en Valencia a ganar la última prueba de la temporada. Hoy en la regata de entrenamiento han terminado en la cuarta plaza.

Una regata de entrenamiento que ha ganado el Azzurra del caña argentino Guillermo Parada. Cosa muy extraña porque la costumbre de este velero es la de no ganar mangas de entrenamiento porque les daba mal fario. No solían cruzar la línea de llegada. Pero hoy en Valencia han cambiado el comportamiento. Guillermo Parada al bajarse del barco y con una sonrisa en la boca decía: “No nos hemos podido salir de la línea ya que íbamos en medio de dos barcos y hemos decidido cruzar”. Fue la anécdota del día.

En segunda posición cruzó la meta el Phoenix del armador Hasso Plattner, aunque el resultado no contabilizó ya que hicieron un fuera de línea en la salida. Así que segundo en la prueba previa fue el Platoon en el que va el valenciano Pepe Ribes y tercero el Provezza del armador turco Ergin Imre.

El Alegre de Andrés Soriano no pudo hacer la regata de entrenamiento ya que tuvo un problema mecánico en un molinillo y tuvo que regresar a tierra a reparar la pieza afectada. Cuando la flota regresaba al Veles e Vents, donde se encuentra amarrada, el velero construido en Burriana (Longitud Cero) volvía a salir al agua para probar la reparación realizada.

Para hoy están previstas las dos primeras mangas de la competición de un máximo de diez. La salida se prevé a las 13 horas por lo que los barcos abandonarán la Marina sobre las 11.30 horas.

La regata podrá ser seguida en directo gracias a la retransmisión con señal de televisión que se hará desde la playa de La Malvarrosa. Se va a realizar un gran despliegue televisivo para que toda la acción del agua pueda ser seguida cómodamente en el ordenador o en el teléfono móvil desde nuestra web: www.52superseries.com.

Vasco Vascotto, táctico del Luna Rossa, explica: “Pienso que en esta regata puede ocurrir cualquier cosa. La flota está muy igualada por lo que cualquier detalle puede llevarte de primero a último. Espero que hayamos mejorado de nuestros últimos resultados que no fueron muy buenos y desde luego no estuvieron a la altura del nombre que defendemos. Sí, nos fuimos fastidiados de Portals, para nosotros fue una masacre con el role de 30 grados. De primeros nos quedamos casi últimos. Pero tenemos que superar todo lo que nos ocurrió allí y taparlo. Esa semana no tuvimos suerte, a ver si en esta cambia todo. Llegamos a Valencia y estamos todos muy contentos con volver a la que fue nuestra casa. Yo he pasado aquí cinco años muy buenos de mi vida. Y venimos a divertirnos otra vez. Me gusta mucho y al venir del hotel caminando hacia la Marina me acuerdo de todo lo que nos ocurrió. Fue el momento más feliz de mi vida porque puedo decir que la Copa América de Valencia ha sido el momento más alto de la historia de la vela mundial”.

Pepe Ribes, piano del Platoon, dice: “No había vuelto a Valencia a competir. La última vez que salí por este canal fue el último día de la Copa América de 2007 y de eso ya hace once años. Esta Marina está cambiada de hace once años, pero la veo mejor que hace unos años… Nuestra expectativa en Valencia es la de ganar la regata, siempre salimos a ganar, pero luego las cosas van como van. También buscamos el hecho de intentar volver a quedar segundos en la clasificación final del circuito como hicimos el año pasado. Estamos a cinco puntos del Azzurra, pero está muy complicado porque sacarles cinco puntos a un equipo tan fuerte es difícil. Lo que tenemos que hacer esta semana es no tener penalizaciones, no salirse de línea, eso ayuda mucho y después intentar hacerlo muy bien…”