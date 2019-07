Copa del Rey Mapfre ORC, la División más importante y numerosa de la Copa del Rey Mapfre Las cuatro clases suman 70 barcos de 20 nacionalidades

La Copa del Rey Mapfre es la regata multiclase por excelencia en el Mediterráneo, una combinación de clases que compiten en tiempo real junto a otras que compiten en compensado. La inclusión de monotipos a partir de 2007 permitió la diversificación de la flota y la presencia de embarcaciones tan impresionantes como los GC32 o los ClubSwan 50, pero la Copa del Rey Mapfre nació como regata en tiempo compensado, y aunque sigue evolucionando con la incorporación de nuevas fórmulas, continúa fiel a sus orígenes.

El mejor ejemplo es el éxito de convocatoria de las clases BMW ORC, que no han faltado a ninguna edición desde su nacimiento y este año vuelven a mostrar impresionantes estadísticas. En opinión de Gaspar Morey, oficial principal de regata, “es la clase principal de la Copa del Rey Mapfre. Este año hemos querido darle prioridad creando una división más respecto a la pasada edición, y hemos creado la clase ORC 0, ampliando el corte por arriba con barcos que antes competían en IRC 1”.

Así, este año la flota BMW ORC se distribuirá en BMW ORC 0, BMW ORC 1, BMW ORC 2 y BMW ORC 3. Se trata de una heterogénea combinación de barcos con esloras desde apenas 10 y hasta casi 16 metros, que en esta 38ª edición agrupa a 70 barcos de 20 nacionalidades.

Bajo fórmula ORC competirán equipos de Alemania, Argentina, Chile, Ecuador, España, Estonia, Francia, Holanda, Inglaterra, Islas Vírgenes Británicas, Italia, Mónaco, Noruega, Perú, Portugal, República Checa, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania. BMW da nombre a las clases ORC en la Copa del Rey Mapfre desde 2014.

BMW ORC 0

Novedad este año, la clase BMW ORC 0 está formada por barcos que en pasadas ediciones participaban en clase IRC 1.

Destaca la presencia del IRC 52 francés Arobas 2 de Gerard Logel, ganador el pasado mayo de la PalmaVela en las mismas aguas en las que se jugará la Copa del Rey Mapfre. Le siguió entonces en el podio y compite de nuevo el Melges 40 monegasco Synergy de Valentin Zavadnikov. Otros participantes destacados son los TP52 Alizé de Laurent Camprubi (ganador del último Tour de Corse à la Voile), Team Vision Future patroneado por Mikael Mergui (componente de las 52 Super Series) o Freccia Rossa de Vadim Yakimenko (ganador absoluto de la Giraglia Cup 2017).

BMW ORC 1

En clase BMW ORC 1 competirán 14 equipos de diez nacionalidades a bordo de barcos con esloras entre 40 y 52 pies (entre 12,2 y 15,8 metros).

No faltará el campeón en 2018, el DK46 Estrella Damm armado por Ignacio Montes y Óscar Chaves, y patroneado por Luis Martínez Doreste. Este mismo barco ganó la Copa del Rey mapfre con otros colores en 2009, 2016 y 2017, y de cara a esta nueva edición ha recibido una actualización para mantener su competitividad.

“Hemos cambiado la configuración de la mayor y mejorado la estabilidad del barco”, explica Martínez Doreste. “A nivel tripulación, recuperamos a nuestro táctico habitual, Toni Rivas –sustituido por Pichu Torcida el pasado año–, y echaremos mucho de menos a nuestro amigo Santi Monjo –fallecido el pasado noviembre–”.

También varía el número de velas a bordo: “Al no haber costera, reducimos el inventario de velas, eliminando el código cero porque ya no hace falta. Me da un poco de pena, porque la costera me encanta, es entretenida, aporta color y le da una variante más a la Copa, pero nos adaptamos al nuevo programa de competición y llegamos a Palma con ganas de volver a ganar”.

Entre el listado de favoritos también se encuentra el potente Swan 45 Rats on Fire de Rayco Tabares, uno de los barcos con mejor palmarés en aguas de Palma (campeón en 2017, 2014, 2013, 2011 y 2010).

BMW ORC 2

La clase BMW ORC 2 reúne a 19 equipos. En este caso también parte como favorito el ganador de 2018, el equipo liderado por el malagueño Javier Banderas, que afronta la defensa del título de nuevo bajo la dirección del patrón Dani Cuevas pero con nuevo barco (un Swan 42 en sustitución del X-41) y nuevo nombre (Teatro del Soho Caixabank por el anterior Antonio Banderas Design).

Banderas explica que el cambio de embarcación se justifica por continuar fieles a “una de nuestras premisas a la hora de disputar la Copa del Rey: ser el barco más rápido en tiempo real. Esperemos seguir un año más en la pelea por el campeonato”.

Regresan también el tercer clasificado de 2018, el Sinergia 40 El Carmen – Elite Sails de José Coello, y el cuarto clasificado, el JV42 suizo Modul de Velum Lucerna.

BMW ORC 3

La división más numerosa de toda la 38 Copa del Rey Mapfre agrupa a barcos con esloras entre diez y 12,2 metros, y reúne a 28 equipos de ocho nacionalidades, aunque con clara mayoría de las escuadras españolas (16).

Repiten participación los tres primeros clasificados de la pasada edición: el campeón Sinergia 40 L’Immens – Laplaza Assessors de Alexandre Laplaza y Carles Rodríguez, y los Grand Soleil 37B Tanit IV-Medilevel de María José Vila y Brujo de Federico Linares.

El programa de competición de las cuatro clases BMW ORC está formado por un máximo de 11 mangas barlovento-sotavento entre el lunes, 29 de julio, y el sábado día 3 de agosto.