52 sUPER sERIES El «Azzurra» se juega el circuito en Porto Cervo El campeón de la temporada 2019 se decide desde mañana y hasta el sábado en aguas del Yacht Club Costa Smeralda

Azzurra, el velero argentino de la familia Roemmers y que navega con la grímpola del YCCS, parte con una pequeña ventaja sobre el resto ya que llega a Porto Cervo con un margen de seis puntos sobre el Platoon del armador alemán Harm Müller-Spreer y once sobre el Quantum Racing de Doug DeVos. Pero esos seis puntos no son nada ya que en una única manga de las nueve previstas en la regata se pueden recuperar. Así que todos esperan que el desenlace de la temporada 2019 no llegue hasta la última popa de la última manga del próximo sábado.

Sin embargo, Azzurra se ha mostrado muy consistente durante toda la temporada ya que pese a no haber ganado ninguna de las cuatro regatas anteriores del calendario mantiene el liderato de la general. El velero que patronea Guillermo Parada ha sido tres veces segundo en el podio y hasta en dos ocasiones se ha quedado a un punto de la victoria. Esta consistencia le hace ser líder por delante de un Platoon que da su mejor rendimiento en vientos medios y que este año ha ganado dos regatas: Mahón y el Rolex TP52 World Championship en Puerto Portals.

Hoy los diez barcos salieron a realizar la regata de entrenamiento y tuvieron que adelantar la hora prevista ya que se esperaba que el viento de mistral llegase a partir de primera hora de la tarde. Al final la manga se dio con 25 nudos de viento de mistral que son los mismos que se esperan mañana. Este viento va a acompañar a la flota al menos los tres primeros días de competición por lo que hará aún más espectacular la competición si sopla, como está previsto, por encima de los veinte nudos. Para el miércoles está previsto que se dispute una regata costera. Será la única de toda la temporada.

En la regata de entrenamiento sólo cruzaron tres barcos la línea de llegada, Sled, Quantum y Team Vision. Platoon abandonó por un problema con la vela mayor de entrenamiento al no querer arriesgar a usar la que desde mañana les debe empujar a conseguir su primer título de 52 Super Series.

Santiago Lange, táctico de Azzurra, argumenta: “Todo lo que ha pasado esta temporada se tiene que concretar aquí en una semana. Estamos expectantes para ver qué pasa. Estamos líderes, pero no va a ser nada sencillo porque el nivel del resto de la flota es muy alto, aunque estamos preparados y nos sentimos con mucha fuerza. Saldremos a navegar con nuestro planteamiento habitual, intentando ser muy consistentes todos los días que compitamos y respetando mucho a las otras tripulaciones que son increíblemente buenas”.

Juan Vila, navegante del Quantum Racing, explica: “Será una semana muy interesante. Estamos un poco lejos en la clasificación, pero todo es posible en esta flota tan igualada. Esperamos hacer un buen campeonato y ver qué sacamos de ese trabajo. Será un inicio con mucha brisa en los tres primeros días. Las condiciones se parecerán estos días a las que tuvimos en Cascáis y eso son buenas noticias para nosotros. No hemos hecho una gran temporada. Esperábamos estar algo mejor. Pero esto demuestra que la flota es muy buena, pero seguimos tenemos opciones y si hacemos un buen campeonato podemos darle la vuelta. Aquí tenemos que hacer las cosas bien y ver cómo van los otros barcos para ver si tenemos opciones de recuperar las posiciones”.

Sime Fantela, táctico y caña del Bronenosec, explica: “Todo está muy igualado y estamos listos para todo. Es el último evento y vamos a dar lo mejor para terminar en el podio de la temporada. Tenemos opciones de hacerlo. Hemos aprendido que hay que pelear hasta el último momento y, como pasó en Portals, no bajar los brazos nos dio la opción de luchar por la victoria. Hemos hecho una buena temporada y sabemos que si no hacemos muchos errores aquí podemos cerrar el 2019 con un gran resultado. El barco es muy bueno, no sé si es el mejor porque no he probado los otros, pero sé que el barco es muy bueno y todo está en nuestras manos. La clase es única en el mundo por lo igualada y competitiva que es. Yo he disfrutado muchísimo esta temporada. Me encantaría estar el año que viene, pero tenemos que ver las agendas del equipo y las mías para ver si podemos compatibilizar el trabajo en 49er para Tokio y el de Bronenosec. Pero lo que tengo claro es que me encantan las 52 Super Series y si al final no puedo estar en 2020 volveré para el 2021”.