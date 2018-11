Nacional Bodyboard Teresa Padilla nueva campeona de España de Bodyboard absoluto Los canarios Carlos Suárez (sub 18 masculino), Teresa Padilla (open y sub 18 femenino), Javier Domínguez (sub 16), y el gallego Unay Ameneiros (sub 12), otros ganadores

Actualizado: 26/11/2018 08:23h

Hoy se cerró en la localidad canaria de Gáldar la tercera edición del campeonato de España 100% Bodyboard. Un fin de semana de competición en el que se decidieron cinco de las nueve finales en los últimos segundos, una excepcional muestra de la calidad de los bodyboarders nacionales. Un total de 829 olas, de las que 14 fueron excelentes, hicieron disfrutar al numeroso público asistente durante el fin de semana. Un broche de oro en un día en el que los más jóvenes nos deleitaron con combinaciones de olas como 19.25 y 19.00 de los nuevos campeones de España Javier Domínguez y Unay Ameneiros. El domingo fue el turno para la categoría Open femenino y todas las categorías júnior. Los sub 12, los sub 14, los sub 16 y los sub 18 dejaron patente la gran cantera nacional que hay de Bodyboard. El primer campeón de España que se decidió en esta última jornada de competición fue la categoría sub 12, debutante en esta edición. El gallego Unay Amenerios se convirtió en el campeón de España de Bodyboard más joven. Unay, que realizó un campeonato increíble, sumó uno de los dieces del evento y realizó una final en la que logró una puntuación total de 12.50 puntos que le serviría para proclamarse campeón de España. A continuación, la siguiente categoría que decidió su nuevo campeón de España fue la categoría sub 14. Aquí, el canario David Pérez se imponía a sus compatriotas Javier Martínez, Ramón Pérez y José Gaby Mendoza. Con una puntuación total de 13,05 la joven promesa se proclamaba nuevo campeón de España. Tras la final de la categoría sub 14 era el turno para las chicas sub 18. La tinerfeña Teresa Padilla se imponía en la primera de las dos finales que ganaría. Con dos olas valoradas en 7.00 y 6.25 la joven surfista no daba opción a sus rivales. Sin salir del agua Teresa repetía final y triunfo. En la categoría Open femenino se volvía a imponer ante unas rivales que veían el gran estado de forma y el gran talento de la bodyboarder isleña. Los sub 16 también dieron un gran espectáculo en el agua. Los canarios Armide Soliveres, Yared Suárez y Omar Marrero veían como en una última ola valorada con 7.10 puntos Javier Domínguez se alzaba con el título de campeón de España. El actual subcampeón de Europa se imponía al vigente campeón Armide Soliveres en una gran dosis de talento de ambos. Cerraría el día una de las finales más esperadas del evento. La categoría sub 18 masculina cerraría la tercera edición del Campeonato de España 100% bodyboard. En un bonito duelo canario Carlos Suárez se imponía a Fernando Medina, Willy Lujan y Carlos Martín. Una final que se decidiría en la última ola y en los minutos finales. Una ola de 7.75 proclamaba al aruquense nuevo campeón de España sub 18.

