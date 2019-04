Copa España Los próximos días 1 al 5 de mayo se celebra en Isla Canela la Copa de España SUP Race La playa de Isla Canela será el escenario para las categorías de élite 14”, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10

La prueba de Isla Canela, en Ayamonte, de SUP Race es una prueba de la Copa de España 2019. Este evento, que está organizado por Club Kiteboarding Isla Canela y PMD Ayamonte recibirá a los mejores deportistas nacionales de esta modalidad del Stand Up Paddle y a otros tantos de diferentes modalidades de Kiteboarding. Además, Isla Canela también presentó para esta prueba, que se engloba dentro del evento Spain Kiteboarding League, actividades gratuitas de Surf Foil, SUP e iniciación al kite para los más jóvenes con la colaboración de las escuelas locales: Isla Canela Kite, Kanela Sailing School, Poniente Kite Isla Canela, Global Surf School y Ocean Beach Center. La inscripción en la prueba se puede realizar a través del correo electrónico: riders@spainkiteboardingleague.es. El precio será de 35€ adultos y 25€ niños y la fecha tope para inscribirse será hasta el 28 de abril.

