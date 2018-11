ISA World SUP & Paddleboard Championship Laura Quetglas, Sheila Sirvent y Rafael Sirvent clasificados para las finales de Carreras Técnicas SUP Laura como segunda clasificada y Sheila como quinta se clasificaron de manera directa a la gran final

Las Carreras Técnicas SUP traen de nuevo la acción a Riyue Bay en este quinto día de competición del “ISA World SUP and Paddleboard Championship 2018” en Wanning, China.

Los deportistas del combinado nacional han realizado un gran papel y han logrado meter a tres de sus deportistas en una final. La categoría femenina ha vuelto a ser la más destacada con Laura Quetglas y Sheila Sirvent clasificadas de manera directa a la gran final.

Quetglas, actual campeona de Europa, ha demostrado el gran nivel al que nos tiene acostumbrados y ha sido el segundo mejor tiempo de su manga. Laura ha completado la prueba con un tiempo total de 38:45:95. Por su lado, Sheila Sirvent ha sido el quinto mejor tiempo de su manga. Con un total de 41:45:95 la surfista española se ha clasificado también para la final que se disputará mañana.

En la categoría masculina, Rafael Sirven también ha logrado clasificarse para la final. Tras tener que disputar la ronda de repesca, Sirvent con el segundo mejor tiempo de esta ronda (34:00:18) ha conquistado una plaza para la final. Su compatriota, Pablo Aina ha finalizado sexto en la ronda de repesca y se queda a las puertas de la gran final.

Buen papel del cuadro español que logra tres finalistas en la primera jornada de SUP Race en el mundial de “ISA World SUP and Paddleboard Championship 2018”.

Mañana será el turno para las categorías júnior y para las finales de carreras técnicas donde los españoles tratarán de seguir aumentando el medallero español en esta cita mundialista. A las 9:30 (hora local) será la llamada de los deportistas y la primera manga arrancará a las 10:30 (hora local).

Con una diferencia horaria de 8 horas con respecto a la península, todos los amantes del SUP podrán seguir hasta el 3 de diciembre en directo a la selección a través de la retransmisión de la organización en www.isaworlds.com.