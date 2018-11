World SUP and Paddleboard Judit Verges subcampeona del mundo en la Carrera técnica de Paddleboard •Los júnior Aarón Sánchez y Aída Soberbio finalizan quintos en categorías masculina y femenina

ABC_N

Sexta jornada del mundial de SUP y Paddleboard donde gran parte de los catorce integrantes del equipo español han debutado en competición. Hoy fue el turno para las finales en la “Carrera técnica de Stand Up Paddle”, el debut de los júnior y las “Carreras técnicas de Paddleboard”.

Los españoles continúan realizando un magnífico papel en el “ISA World SUP & Paddleboard Championship 2018” tras las primeras medallas conseguidas en la modalidad de SUP Surfing por la canaria Iballa Ruano y el andaluz Juan de los Reyes. Las primeras finales en las carreras de SUP y Paddleboard dejan una nueva medalla de plata para el equipo español. La excelente actuación de Judit Verges con un tiempo de 37:30:77, le ha valido para cruzar la línea de meta solo por detrás de la australiana Grace Rosato y llevarse su primera medalla en un mundial.

Además, en la misma disciplina pero en la categoría masculina, David Buil ha finalizado en la sexta posición. Con un tiempo de 35:30:77 el catalán finaliza dentro del top mundial en la Carrera técnica de Paddleboard.

Los más jóvenes del equipo destacaron también en esta sexta jornada y consiguieron un fantástico resultado en el estreno de la categoría Junior en un mundial por naciones. Aarón Sánchez y Aída Soberbio finalizan el mundial dentro del top 5 de Carrera técnica júnior. Ambos han cruzado la línea de meta en la misma posición y con unos tiempos de 32:53:20 y 38:20:78 respectivamente.

En las Carreras técnicas SUP, el mejor resultado fue para Laura Quetglas que finalizó séptima. La mallorquina acababa por delante de su compatriota Sheila Sirvent que entraba en linea de meta en vigésima posición. En categoría masculina Rafael Sirvent finalizaría en decimosexta posición y Pablo Aina en vigésimo primera.

Mañana será la jornada de descanso y se retomará la competición el próximo día 30 de noviembre. Hasta el 3 de diciembre en directo a la selección a través de la retransmisión de la organización en www.isaworlds.com.