World SUP Paddleboard Iballa Ruano, subcampeona del mundo de Sup Surfing en China •El andaluz Juan de los Reyes supera todas las mangas de repesca y consigue la cuarta posición en la categoría masculina

Tras tres días de acción SUP Surfing en el ISA World SUP and Paddleboard Championship, la cuarta jornada de competición coronó a los dos primeros campeones del mundo 2018 en las categorías masculina y femenina.

Con condiciones optimas para realizar una competición de estas características, los mejores deportistas en la modalidad de SUP Surfing brindaron un gran espectáculo a los numerosos asistentes a la bahía de Riyue en Hainnan, China.

Durante toda la jornada se vieron claras muestras del talento de los deportistas en unas interesantes rondas eliminatorias que llevaron a los cuatro mejores de cada categoría a las grandes finales.

Iballa Ruano y Juan de los Reyes protagonizaron una jornada histórica para el SUP Surfing español. La canaria con su segundo puesto consigue la mejor clasificación de España en un mundial de Stand Up Paddle.

Iballa llegaba a la jornada de hoy clasificada por el cuadro principal pero tuvo que batirse en la final de repesca tras caer eliminada en el primer envite. Aun así, la española demostró su gran surfing y logró el sub campeonato del mundo.

Por su parte el joven andaluz Juan de los Reyes tras una remontada épica consiguió la clasificación para la gran final en categoría masculina. El andaluz tuvo que pelear en las rondas 7 y 8 antes de colarse en la gran final y terminar en la 4 posición mundial.

El mundial continúa hasta el día 3 de diciembre y mañana será el día de las carreras técnicas tanto masculina como femenina. El primer español en entrar al agua será Pablo Aina en la manga 2 de “Technical Race Man” y a continuación Rafael Sirvent en la manga 3. Mañana también será el turno de Laura Quetglas y Sheila Sirvent en las carreras técnicas femeninas.