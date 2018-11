World SUP and Paddleboard España, preparada para su debut en el Campeonato del Mundo de SUP y Paddleboard de China Cerca de 200 deportistas llegados de 26 países competirán desde el 23 de noviembre al 2 de diciembre en Hainnan por conquistar los 14 títulos en juego

ABC_N

Actualizado: 23/11/2018 13:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Aprovechando las buenas condiciones previstas para la izquierda de Riyue Bay, gracias al swell que se aproxima a China. La primera jornada del ISA World SUP and Paddleboard Championship 2018 (WSUPPC) además de celebrar el tradicional desfile de naciones y la ceremonia de mezcla de arenas tiene programadas las primeras rondas en la modalidad de SUP Surfing. La selección española lleva varios días preparándose en el escenario de la competición. Los españoles en la modalidad de SUP Surfing: Oscar Ruiz, Juan de los Reyes, Iballa Ruano y Alazne Aurrekoetchea, serán los primeros en debutar en esta edición que llega a Asia por primera vez en sus siete años de historia. El evento se celebrará en dos localizaciones diferentes dentro de Wanning. El SUP Surfing y las Carreras Técnicas tendrán lugar en la famosa ola de Riyue Bay, por su parte, las Carreras de Larga Distancia, Relevos y Sprint se celebrarán algo más al norte, en la espectacular playa de la Peninsula de Shenzhou. Programa Riyue Bay 23 de noviembre – Ceremonia de Apertura y SUP Surfing 24 de noviembre – SUP Surfing 25 de noviembre – SUP Surfing 26 de noviembre – SUP Surfing 27 de noviembre – Carreras Técnicas 28 de noviembre – Carreras Técnicas 29 de noviembre – Día de descanso Peninsula de Shenzhou 30 de noviembre – Carreras de Sprint 1 de diciembre – Carreras de Larga Distancia 2 de diciembre – Aloha Cup y Ceremonia de clausura Temas China

Surf

Naútica