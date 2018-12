Surf Adaptado Aitor Francesena, Álvaro Bayona y Carmen López debutaron en el Mundial de Surf Adaptado •Los surfistas españoles se estrenaron en la cita mundialista que se disputa en California compitiendo en la primera de las dos rondas clasificatorias en las que se establecerá una clasificación global para decidir las semifinales

Buen debut de los deportistas españoles en la segunda jornada de competición del “Stance ISA World Adaptive Surfing Championship”. Ayer, 13 de diciembre, diez de las doce categorías entraron al agua para representar a sus respectivos países en un largo día de competición.

La jornada de ayer sería histórica por el debut de las mujeres en la categoría de invidentes. Aquí la surfista asturiana Carmen López se estrenaría en una cita mundialista como segunda de su manga de ronda 1 y se prepara para intentar avanzar esta tarde a las rondas eliminatorias.

En la misma disciplina pero en categoría masculina haría su debut el medallista mundial Aitor Francesena “Gallo”. El surfista de Zarautz volvía al mundial tras conquistar el pasado año la medalla de bronce. En esta nueva edición “Gallo” consiguió la segunda posición con una puntuación total de 8,00 puntos demostrando la gran calidad de surfing que posee.

Por su lado, en la categoría AS-4 Prone, el catalán Álvaro Bayona consguió sumar5,97 puntos en la ronda 1 . Bayona, que cuenta sus anteriores visitas con medallas, acude nuevamente con la intención de repetir el éxito de antaño.

En la jornada de hoy volverán a competir los tres representantes españoles. El primero en hacerlo será Álvaro Bayona, que tiene prevista su manga para las 8:40 a.m (hora local); el siguiente en entrar al agua será Aitor Francesena, alrededor de las 10:00 a.m (hora local) y finalmente competirá Carmen Lopez a las 12:40 a.m (hora local).

Con una diferencia horaria de 9 horas con respecto a la península, todos los amantes del surfing podrán seguir hasta el 26 de diciembre en directo a la selección a través de la retransmisión de la organización en www.isaworlds.com.