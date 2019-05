Ferias y salones El cuidado del medio ambiente es uno los pilares principales del Salón Náutico de Denia Mañana el regatista español de vela paralímpica, Rafa Andarias y el chef Bruno Ruiz ofrecerán una charla

Hoy, uno de los protagonistas del XII Salón Náutico de Dénia ha sido el medio ambiente, que además es uno de los pilares principales de este certamen. “Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el mar para toda la sociedad y debemos volcarlo en difundirlo”, ha comentado Gabriel Martínez, director del Salón Náutico de Dénia.

A primera hora de la mañana el servicio de Guardacostas Dénia ha ofrecido una charla sobre la vigilancia y puesta en valor del patrimonio. Toni Martínez ha explicado la importancia que este servicio tiene tanto para el cuidado del medio ambiente como para la vigilancia del mar. Tras la charla, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Dénia, Juan Antonio Sepulcre, ha realizado la suelta de una tortuga boba recuperada en el ARCA del Mar del Oceanogràfic, ante la mirada de decenas de espectadores que han presenciado el emotivo momento a bordo de un catamarán, en la Reserva Marina del Cabo de San Antonio.

Por otra parte, el navegante oceánico Alex Pella ha ofrecido una charla en la que ha hecho un repaso por toda su trayectoria a bordo de diferentes barcos y ha contado como empezó a navegar a bordo del barco familiar, con sus hermanos, “en el que pasábamos las vacaciones a bordo y como no teníamos televisión lo único que hacíamos era navegar durante todo el verano. Yo vengo de esto, de navegar en familia, no he estado en ningún centro de formación”.

Las actividades programadas por el Salón Náutico de Dénia han tenido hoy una gran afluencia de público ya que el tiempo en Dénia está siendo muy bueno. La recaudación de las salidas en catamarán han sido para la Cruz Roja y para Amunt Contra el Cáncer. También ha participado la ONG Agua de Coco, que trabaja ayudando a escolarizar niños en Camboya y Madagascar.

Mañana el catamarán saldrá a las 10, las 11:30 y las 13 horas y el dinero que se recoja será para la Asociación Turkana. Los tiquets se venden una hora antes de la salida. A las 11:30 horas está programada la exhibición de rescate con perros Terranova a cargo de Marenostrum, en la rampa de Marina de Dénia. A las 10 horas habrá una charla ofrecida por Salvamento Marítimo, a las 10:45 horas Baleària hablará sobre un mar de oportunidades, a las 11:15 el regatista español de vela paralímpica, Rafa Andarias, realizará la charla “Surcando los mares con discapacidad”, el chef Bruno Ruiz, a las 12 horas, hará un showcooking y Hammersea, a las 13 horas, ofrecerá una charla sobre buceo.