El CMSA Can Pastilla celebra su año de oro

Mallorca Press

El Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) celebrará mañana viernes, a partir de las 19.00 horas, su Gala del Deporte 2018, en la que rendirá homenaje a los regatistas más destacados de la entidad. La temporada que ahora concluye ha sido una de las mejores de la historia reciente del CMSAP merced a la victoria mundial y al bronce europeo sub 17 de Marina Garau y Blanca Cabot, dos de las regatistas más prometedoras de la flota balear.

El oro mundial de Marina y Blanca, conseguido el pasado mes de agosto en Newport (EEUU), marca un nuevo hito en la trayectoria del CMSAP, entidad en la que se formó y de la que sigue siendo miembro Jordi Calafat, campeón olímpico en 1992 y considerado como el mejor regatista balear de todos los tiempos.

Tòfol Balaguer, vocal de vela del CMSAP, señala que los buenos resultados de 2018 son el fruto de “una clara apuesta por el deporte” y la demostración de que el CMSAP es uno de los clubes de referencia de Baleares: “Ha sido un año en el que varios de nuestros regatistas han obtenido importantes logros nacionales e internacionales y en el que otros muchos han estado peleando en la cabeza de la flota. Queremos premiar ese esfuerzo con la gala de mañana y animarles a que sigan trabajando”.

La cosecha de este año incluye, además del mundial juvenil de Newport, los buenos resultados de deportistas como Curro Pascual (cuarto en el nacional sub 13 de Optimist); Miriam Sitges (campeona de España sub 16 y subcampeona absoluta de Laser 4.7); Nico Madero (campeón de España sub 13 de tabla); Diego Soto y Miguel Contreras (bronce en la Copa de España sub 17 de 420); Víctor Pérez y Dries Crombe (bronce en el Campeonato de Europa de Snipe); y Paula Van Wieringen y Mar Gil, esta última del Club de Vela Port d’Andratx (bronce en el Campeonato del Mundo sub 17 de 420), entre otros.

La Gala del Deporte del CMSAP también reconocerá al veterano regatista de la clase crucero Miguel Santaúrsula (ganador de la Middle Sea Race a bordo del Petrouchka III y subcampeón mundial amateur de J80 en el Ibo.es) y otorgará sendas menciones especiales a título póstumo a Guillermo Patiño, oficial de regatas del Club Nàutic S’Arenal, y Jaime Binimelis, armador del Petrouchka III y socio del Real Club Náutico de Palma, fallecidos este año.