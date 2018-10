Motos de Agua El Balís lo tiene todo preparado para la final del AquaX Pro Euro Tour El puerto maresmense será la sede los días 20 y 21 de octubre

El Club Nàutic El Balís acogerá los días 14 y 15 de octubre la prueba final del circuito europeo de motos de agua AquaX. Se trata de un campeonato a nivel mundial con dos versiones, la europea y la americana. En El Balís se concentrará un número record de participantes, con más de 70 pilotos inscritos llegados desde distintos puntos de Europa.

Estados Unidos es el país con mayor afición a las motos de agua, no en vano cuenta con el 10% de la totalidad de motos de todo el mundo. En Europa está subiendo la afición por este deporte, y concretamente en España la afición está creciendo de forma muy importante en los últimos años.

La serie europea consta de cuatro pruebas iniciándose en La Seyne-sur-Mer en el Mediterráneo en mayo y para seguir el circuito al norte hacia Normandía y la costa de Somerset. El campeonato cuenta con pilotos profesionales y amateurs que compiten en carreras de Sprint de 10 minutos y de Enduro de 30 minutos de duración.

"Los pilotos lucharán por los títulos en siete clases individuales y la cantidad de corredores y países que estarán representados en España refleja el creciente interés en del P1 AquaX Pro en toda Europa", explica Lisa Barsby, directora general de la competición.

Fran Ripoll, presidente del Club Nàutic El Balis, quiere dar de nuevo la bienvenida a Cataluña del P1 AquaX: "El Balís es un puerto rodeado de playas, con una marina con unas excelentes instalaciones con tiendas y restaurantes. Los miles de visitantes esperados disfrutarán de un fin de semana de extraordinario deporte de motor náutico en un entorno magnífico, y además coincidirá con el Oktoberfest al que están invitados todos los participantes y aficionados que se acerquen a El Balís".

En el agua, lo más destacado será la batalla por el título en la clase de Enduro Pro entre el piloto francés Thomas Favolini de Yamaha y el mejor piloto español en la actualidad, el tarraconense Jordi Tomás de Sea-Doo. Solo siete puntos les separan para ganar en Port Balís. El vigente campeón, el inglés Joe Harvey, vuelve tras superar una grave grave lesión y ha estado entrenando muy duro para esta ronda final y buscará acabar en el podio final.

Otro piloto destacado es el inglés, Carl Lofthouse que parte con una ventaja de 25 puntos en la ronda final en la clase de las 300 AM. Lofthouse explica que "tengo muchas ganas de volver al circuito tras la anterior prueba de Minehead que fue en agosto. Parece que hace mucho tiempo y estoy ansioso por volver al agua. Espero competir mucho mejor que el año pasado en El Balís. Solo pienso en ganar ".

En la clase de las 200 AM, Mickael Le Gall parte como virtual campeón tras ganar las tres últimas pruebas competir contra los 300 corredores de la AM. Lo mismo ocurre en Ski Pro Am de 2 tiempos donde Simon Gill también tiene el título en su mano.

La representación del Club Nàutic El Balís será con Jordi González, que participará en la categoría Ski Pro Am a bordo de su Kawasaki SXR 800.

Entre la representación española, además de Tomás y González, destaca la presencia entre otros de Kiko Aguilera y Joan Sevil en Junior Ski y David Rodríguez en Spark EX y que llegan a El Balís después de haber hecho podio en la Copa del Rey en aguas de Mazarrón (Murcia) hace dos semanas.

El Club Nàutic El Balís vuelve a apostar por el circuito AquaX, el más importante del continente y que nació en 2013 y que 2016 tuvo el lanzamiento definitivo con campeonatos en Agon-Countainville (Francia), Cardiff (Gales) y la final en Sant Andreu de Llavaneres.

Las pruebas se celebrará el sábado día 20 desde las 14 a las 18 horas y que coincidirá con el Oktoberfest que tendrá un horario de 12 a 24 horas. El domingo día 21 la competición se disputará de 10 a 16 horas y a las 17 horas del domingo está prevista una comida y la entrega de premios del AquaX Pro de El Balís y del AquaX Pro Euro Tour.