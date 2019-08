VELA «Si la Decana se sigue celebrando es gracias a José María Escribano» Al mando de la comunicación de la Federación Andaluza de Vela, Mara Escassi alaba la celebración un año más de la XXV Regata Juan de la Cosa y la XLVIII Semana Náutica de El Puerto de Santa María

Como cada mes de agosto, la Bahía de Cádiz se convierte en el centro de las miradas de la vela. Otro año más, la Regata Juan de la Cosa (que ya cumple sus Bodas de Plata) y la Semana Náutica de El Puerto de Santa María (en su XLVIII edición) vuelven a ser protagonistas indiscutibles del calendario. Y no es para menos, ya que el Catavino de Oro de La Decana vuelve a brillar con fuerza a orillas en la desembocadura del Guadalete, un río que este domingo acoge el fin de fiesta de una competición histórica.

Una cita a la que no puede faltar Mara Escassi Revuelta, responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Vela. En otras palabras, los ojos y las manos de la vela en la Bahía de Cádiz. Una de esas personas que necesita tener siempre cerca el mar y que incluso viviría en él sin dudarlo. «Necesito el mar para vivir, pues no concibo mi vida sin este medio. Soy de esas personas que sé lo que tiene y lo disfruta todos los días del año», aclara esta onubense nacida el 13 de junio de 1964.

Hija del militar aruncitano Paco Escassi y de la gaditana Ángeles Revuelta, Mara Escassi es la menor de la saga. Sus primeros recuerdos le llevan a la arena de Punta Umbría, aunque fue en El Puerto de Santa María donde fijó su residencia hace alrededor de tres décadas, no sin antes pasar por Sevilla, Madrid y Londres.

Un lugar, El Puerto de Santa María, al que llegó cuando era la envidia de la Bahía. «Me duele decirlo pero El Puerto ha cambiado muchísimo y no para bien, pero no quiero ser pesimista y sueño con ver a esta ciudad en lo más alto porque tiene condiciones para que así sea», relata la que fuese relaciones públicas y co-responsable de márketing de Joy Sherry. Y añade: «Aquí venía todo el mundo y con ganas de invertir, pero no se supo aprovechar», asegura con tristeza.

Y es que Mara no pierde jamás la ilusión y sigue apostando por este enclave. «A la Bahía de Cádiz vienen equipos olímpicos, embarcaciones de alto nivel y nada de eso es casualidad. La materia prima la tenemos, pero tenemos que aprovechar mucho más los recursos». Y asevera: «Puerto Sherry está apostando fuerte, colocando a la Bahía en el centro de las miradas de la vela. Que la 52 Super Series Royal Cup se celebrara en estas aguas no es casualidad».

En cuanto a La Decana, esta portuense de adopción y corazón apunta: «Es cierto que Don Felipe VI, cuando era Príncipe, vino dos o tres años a esta competición, pero eran otros tiempos. Los grandes patrocinadores, como era Osborne de esta regata, se perdieron en la época de crisis y muchas regatas de gran calibre no se celebraron más».

Es por ello por lo que da valor a la implicación que siempre tuvo el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María en la puesta en escena de esta cita. «Esta competición, sin embargo, no está peor que otras», señala. Y hace hincapié en un asunto: «Si esta cita se sigue celebrando durante tantos años de manera ininterrumpida es gracias a José María Escribano Ivison. 48 ediciones no es una cifra más y eso no se le puede olvidar a nadie».

Sobre la presencia de la vela ligera en una competición de este prestigio, Mara Escassi destaca: «Que la vela ligera forme parte de esta competición es una noticia muy positiva porque fomenta la vela base y familiar». Al tiempo que aclara: «Si en un futuro se pueden separar, ya se hablará, pero ahora hay que adaptarse a las circunstancias».

Este domingo tocará cerrar una nueva edición de una Decana que ya siente en el horizonte su medio siglo de vida. Otra de esas historias que Mara Escassi quiere seguir contando. Al fin y al cabo, «mi reto es que la gente se aficione a la vela. Para mí es un deporte espectacular que tenemos el privilegio de tener a nuestro alcance».

El mejor momento en la vela:Cuando considero que cumplo mi cometido y hago llegar lo que publico.

El peor momento en la vela: Me frustro cuando no logro transmitir lo que he publicado.

Una competición: Cualquier cita infantil o juvenil.

Un compañero: Macarena Lainez.

Otro deporte: La equitación, aunque no la he practicado de manera profesional.

Una clase: Optimist porque la vela base es sinónimo de disciplina, compromiso y compañerismo.

Un lugar para vivir:El Puerto de Santa María.

Un lugar en el que disfrutar: La parte más salvaje y desconocida de Menorca. Lejos de España me quedo con Noruega.

Un deseo:Mi objetivo es que cada vez más personas se aficionen a la vela.