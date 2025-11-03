El gaditano José Vicente Climent vuelve a coronarse en Patín a Vela

La Federación Andaluza de Vela (FAV) da por finalizados los ránkings autonómicos de las clases Snipe, Patín a Vela, Raceboard y Techno, una vez completadas las regatas que han puntuado para resolverlos en cada caso. Cuatro de las cinco categorías repiten ganadores, con campeones que consolidan su hegemonía por segundo año consecutivo.

En la clase Snipe, el título vuelve a manos de Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo (RCN Motril), que mantienen su supremacía tras una temporada sólida y regular. La pareja acumula 31 puntos, imponiéndose con autoridad a las tripulaciones de Diego Pérezz-Alejandra Villegas (CM Almería), con 126 puntos, y Raúl Ortiz-Juan María Carrasco (CDN Punta Umbría), terceros con 134 puntos. Para el ránking ha puntuado tres Copas de Andalucía (organizadas por el RCN Motril, el RCMTmo Huelva y el RCN Cádiz) y el Campeonato de Andalucía, a cargo del RC Mediterráneo.

Sonia Hidalgo y Ángel Ballesteros (RCN Motril). FAV

En Patín a Vela, también repite título José Vicente Climent (CDV Bahía de Cádiz), que suma 12 puntos para revalidar su reinado regional. Completan el podio sus compañeros de club Alfonso Merello (19 puntos) y Luis Alfonso Pérez Nogués (21 puntos), en una temporada puntuable por la Copa de Andalucía (Escuela de Vela Theresa Zabell) y el Campeonato Autonómico (CN El Trocadero).

Dominio del CN Sevilla

En la modalidad de windsurf Techno Sub 15, la sevillana Olivia Sánchez (CN Sevilla) firma una temporada impecable para proclamarse campeona con una ventaja de 12 puntos frente a los 38 puntos de Ana García (CN Sevilla) y 40 de Anna Marante (CN Puerto Sherry), segunda y tercera, respectivamente.

Olivia Sánchez (CN Sevilla). FAV

En Raceboard, Curro Manchón (CN Sevilla) vuelve a imponerse y retiene el título autonómico con 12 puntos. Segundo se clasifica Jacobo López (CN Fuengirola) y tercero Jaime Andrés (CV Valdelagrana). Para las disciplinas Techno y Raceboard han sumado los resultados en la XXI Regata de Año Nuevo (FAV), la Copa de Andalucía (CN Puerto Sherry) y el Campeonato de Andalucía (CV Dársena).

Curro Manchón (CN Sevilla). FAV

El único cambio de guion llega en Techno Sub 17, donde el joven Curro Simbad Llorca (CN Sevilla) se estrena como campeón del Ranking autonómico con 15 puntos. Le acompañan en el podio su compañero de club Beltrán Parrado con 21 puntos y Sergio López (CN Puerto Sherry) con 36.

Curro Simbad Llorca (CN Sevilla). FAV

Con este cierre de ránkings, la vela andaluza corona a sus deportistas más regulares y competitivos de la temporada. Todos ellos recibirán su merecido reconocimiento en la Gala de la Vela Andaluza, que se celebrará la próxima primavera en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.