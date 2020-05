Equipo olímpico Silvia Mas: «Es indignante que los olímpicos no podamos salir aún al agua» «La Federación está mirando qué se puede hacer ante esto, pero aún no sabemos nada»

La regatista barcelonesa Silvia Mas, que junto a la canaria Patricia Cantero ocupa el número 2 del ranking mundial de la clase 470, ha comentado a Efe que "es indignante" que aún no puedan salir al agua, que estén aún confinadas "y que a casi todos los compañeros del equipo les pase lo mismo".

Representará a España en los Juegos de Tokio y su mayor preocupación es el hecho de que, "aún teniendo el pasaporte de Deportista de Alto Nivel (DAN)", no puedan "navegar en doble porque el requisito es guardar dos metros de distancia con el compañero" y tampoco pueden compartir material, "algo que es muy complicado en el 470".

"En teoría no lo podemos hacer ni estando en la Fase 1. La Federación está mirando qué se puede hacer ante esto, pero aún no sabemos nada. El CEAR de Santander está abierto desde el día 11, pero creo que también ha existido un problema con algunos regatistas del equipo olímpico de desplazamientos entre fases", indicó.

Esta situación es más compleja porque el Europeo de la clase 470 será a mediados de septiembre en Hyères (Francia) y el Mundial a primeros de octubre en Palma de Mallorca. "Nunca hemos estado tanto tiempo inactivas. Ya llevamos 68 días y, además, nuestras grandes rivales ya hace días que están entrenando en sus países y esto conlleva más presión en nosotras", indicó Mas.

"Nosotras -su compañera, la canaria Patricia Cantero, también esta con ella en El Masnou, su ciudad natal- seguimos haciendo ejercicio físico en casa, salimos con las bicicletas y tenemos reuniones telemáticas de reglamento, meteorología, táctica, etc., que también nos va bien, pero lo que queremos en navegar ya juntas de nuevo", destacó.

Lamentó seguir "exactamente igual que desde el primer día de confinamiento".

"Eso sí, podemos ir en bicicleta durante el horario permitido, solo he ido un día al mar para hacer surf, pero no había olas y solo pude remar. Era todo un poco raro y si no puedo navegar, prefiero no ir", afirmó.

Podría salir a navegar en solitario en el Club Náutico de El Masnou, pero "hacerlo individualmente no es lo mismo".

"Además, procuro evitar grandes espacios por el tema sanitario y aprovecho para hacer mucho trabajo telemático y, la verdad, es que estamos avanzando mucho en análisis. Todos los barcos del equipo olímpico están en Santander y aunque pudiésemos hacer algo aquí tampoco tenemos material", dijo.

"Me falta mucho de ejercicio de fuerza porque no tengo pesas ni otros elementos. Lo que sí he hecho es mucho de cardio, 'core' o movimientos para prevenir lesiones. Además, aquí las montañas tienen mucha pendiente e ir en bicicleta nos va muy bien"., añadió.

Lo más positivo para la regatista es que el viernes tiene el último examen y acabará la carrera de Administración y Dirección de Empresas. "El resto ya lo he aprobado todo".

Su compañera, la canaria Patricia Cantero, está con ella en El Masnou desde el inicio del confinamiento.

"Ella echa de menos a su familia, pero también se lo pasa muy bien porque mi familia es muy cercana y se llevan muy bien. Salimos con la bicicleta juntas y tenemos mucho tiempo ocupado".

