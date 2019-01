Benito Núñez Quintanilla «Tenemos mucha empatía y vinculación con las federaciones de actividades náuticas» Director General de la Marina Mercante: «La carencia de imagen del mundo marítimo en España es más interno que externo»

El Director General de la Marina Mercante es el máximo exponente de la Administración General del Estado encargado de velar por la aplicación de las normas nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad de la vida humana en la mar y la protección del medio ambiente marino. Benito Núñez Quintanilla es Ingeniero Naval y Oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales desde el año 2004.

¿Cuál es su historia vinculada al mundo del mar?

La verdad es que mi vinculación con el mundo del mar es algo casual y surgió de la curiosidad nacida de mis estudios de ingeniería naval y la vinculación que estos tenían con el mar

¿Práctica algún deporte acuático?¿cuál?

En Madrid lo tengo complicado... Soy patrón de embarcaciones de recreo, a parte de ingeniero naval y práctico asiduamente la natación.

¿Cuales son las iniciativas que se están trabajando para promover el bienestar del sector marítimo español?

Tenemos bastante iniciativas en este sentido pero centrándonos en lo relacionado al turismo náutico tenemos un real decreto que establece atribuciones profesionales, limitadas si bien es cierto, a las titulaciones náutico recreativas, un orden ministerial que actualiza, moderniza y simplifica todo el material náutico de seguridad, un real decreto sobre la seguridad de las condiciones de buceo o un borrador sobre el reglamento de construcción embarcaciones dedicadas al turismo náutico, comúnmente llamadas "golondrinas". Destacaría la aprobación a la que se ha comprometido el ministro de fomento de un próximo plan de salvamento y seguridad marítima para el trienio 2019-2021 y el gran número de iniciativas vinculadas con la protección y respeto del medio ambiente marino. Todas ellas merecerían una más amplia difusión dentro del sector.

¿Existe alguna comisión que aúne a la marina mercante, el sector pesquero y la náutica deportiva?

No existe una comisión con tal fin. De hecho, en el ámbito administrativo, la competencia de las tres se encuentran algo dispersas. Por ejemplo, Pesca depende de la Secretaría General de Pesca Marítima, de Marina Mercante y del Instituto Social de la Marina. La náutica deportiva depende del Consejo Superior de Deportes, de Turismo y Marina Mercante. Y la marina mercante, que aún siendo la que está más concentrada en el ámbito del ministerio de fomento, en algunas competencias depende de otras administraciones.

La motos de agua son una de las actividades turísticas más en auge en los últimos años y hasta ahora se legislan a través de una ley obsoleta. ¿Se aprobará la modificación del Real Decreto 259/2002 que regula la seguridad de las motos acuáticas antes de Semana Santa?

El real decreto que lo modifica se encuentra en las últimas fases de su tramitación. Confiamos en que esté pronto aprobado, probablemente para Semana Santa, pero anticiparse a una fecha en concreto no es sencillo ya que aún quedan algunos trámites finales que no dependen de la Dirección General de la Marina Mercante como la solicitud de informe al consejo de estado.

¿Cuál es la vinculación y empatía de la DGMM con las distintas federaciones de actividades náuticas?

Nuestra vinculación y empatía es mucha. Es verdad que nuestra tarea es la regulación, básicamente de las condiciones de seguridad, y en muchas ocasiones no tenemos el papel más amable pero somos conscientes de las necesidades del sector y de la importancia que tienen las federaciones de actividades náuticas, tratando de escucharlas y atender sus necesidades siempre que está en nuestra mano.

¿Puede afectar el Brexit a la obtención de titulaciones náutico deportivas para uso profesional?

Inicialmente el Brexit no tendría que afectar ya que los estándares son internacionales. No obstante, todo depende del tipo de acuerdo al que se llegue. Todo está por ver. No es lo mismo una salida brusca que un Brexit pactado donde se sigan reconociendo determinados ámbitos de actuación para la UE.

Tenemos conocimiento de un proyecto de "Ecobonos" vinculado a la preservación del medio ambiente marino ¿Nos podría explicar en qué consistiría?¿en qué afectaría a la náutica deportiva?

Son un mecanismo vinculado al medio ambiente que lo que pretende es derivar tráfico de las vías terrestres a las marítimas, o lo que es lo mismo, sacar camiones de las carreteras y hacer el transporte de esas mercancías se realice por vías marítimas, sabiendo que el transporte marítimo es medioambientalmente mucho más sostenible y eficiente. De tal forma los ecobonos no afectarán a la náutica deportiva ya que su labor no es el transporte de mercancías. En la náutica deportiva, las vías de mejora medioambiental deberían venir del uso de motores más eficientes, combustibles más limpios y a largo plazo, la implantación de estándares medioambientales más exigentes para la industria de la náutica deportiva.

Es notable la falta de notoriedad del mundo del mar en general y de la DGMM en particular en los medios de comunicación ¿a qué atañe esta situación y cómo cree que se podría solucionar?

La verdad es que no sabría decir exactamente cuál es el motivo. Probablemente no se tiene una imagen unificada y por lo tanto, a pesar de que gran parte de las actividades humanas transcurren entorno, cerca o en el mar, no se le percibe una unidad de imagen mediática. En el caso concreto de la Dirección General de la Marina Mercante, en parte atiende a que tenemos una clara escasez de herramientas para comunicar. No tenemos un servicio de prensa como tal desde hace varios años y pese a que hacemos cosas muy interesante, luego nos cuesta mucho transmitirlas. Es por ello que coincido que existe un deficit de conocimiento de lo que se hace con carácter general en el mundo marítimo y con carácter particular en el mundo de la administración marítima española, que hace muchas cosas y que son muy interesantes.

¿Cómo se ve al sector marítimos español en el resto del mundo?

Tengo que decir que hemos estado presentando el vigésimo quinto aniversario de la creación de Salvamento Marítimo en la OMI y ha despertado mucho interés. Tenemos un sector marítimo en España del que fuera probablemente tenga mejor imagen del que tiene dentro, por potencial, por desarrollo y por la buenas cualidades de nuestros profesionales. Muchos de nuestros marinos navegan en navieras extranjeras y son altamente valorados. Nuestra administración marítima tiene una muy buena imagen a nivel internacional. Tenemos un importante sector pesquero y unos estándares de seguridad homologables a cualquiera de los grandes países marítimos del mundo. Yo creo que el deficit de imagen del mundo marítimo en España es más interno que externo. Se percibe mejor fuera que dentro.

La DGMM esta realizando una importante labor en relación con la facilitación de las prácticas de los alumnos de náutica. En algunos países, ademas, de alguna manera la administración otorga ayudas en este sentido a las navieras ... ¿Tenemos algo similar en España?

Marina Mercante ya proporciona ayudas. Este año hemos destinado ciento ochenta mil euros, cien mil más que el año pasado para sufragar los embarques de los alumnos en barcos de armadores españoles. Pese a que no es una cuantía despreciable, en la medida de mis posibilidades me gustaría que en años futuros esta ayuda fuese a más. Bien es cierto que nuestros aspirantes a profesionales marítimos se encuentran con problemas a la hora de realizar sus embarques. Es por ello, que a parte de el apoyo económico tendríamos que buscar fórmulas imaginativas que permitan poner en contacto las oportunidades para realizar las prácticas a cuantos más alumnos de náutica en España mejor.

Aunque el peso fundamental sobre la promoción del turismo náutico en España recae sobre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ¿cómo se ayuda el turismo náutico desde la DGMM?

La principal ayuda que damos al turismo náutico es encargándonos de regular, desde un punto de vista técnico el sector, garantizando que las condiciones en que se genera la náutica recreativa sean seguras y que no tengan un coste comparado excesivo que repercuta en una pérdida de productividad en nuestros productos de turismo náutico respecto a los países de nuestro entorno cercano.

¿Desde la DGMM se trabaja en conjunto con Turismo de España?¿Cómo?

A nosotros no nos compete la promoción como tal pero estamos abiertos a trabajar en cualquier momento. Por ahora no tenemos ningún programa de trabajo conjunto pero dentro de las líneas de actuación que a mí me gustaría abordar en un futuro cercano está la de trabajar conjuntamente con las entidades de promoción del turismo en España para ayudar a potenciar las costas españolas. Sobretodo en algunas zonas donde hay un deficit de desarrollo del sector del turismo náutico y así divulgar las grandes oportunidades que hay y sus atractivas ofertas.

Sabemos de la existencia de un proyecto de ley relacionada con los buques históricos ¿nos podría explicar sus lineas maestras y que beneficiará en la defensa del patrimonio histórico naval español?

Este real decreto pretende buscar dos cosas. Por una parte, que es la que compete a la Dirección General de la Marina Mercante, hacer que determinadas condiciones técnicas de seguridad puedan verse cumplidas de una manera que concilie la conservación de los buques históricos, ayudando a su conservación y navegación, con lo que los costes de mantenimientos que soporten los armadores sean menores. Este proyecto es una muy buena idea. España tiene un patrimonio histórico naval mucho menor del que tienen países de nuestro entorno como Francia, Italia o Reino Unido, en parte porque no ha contado con un marco específico que permita que estos buques se acojan a una legislación mejor adaptada.