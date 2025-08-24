El Brujo conquista su undécimo Catavino de Oro

El Brujo, de Fede Linares, consigue su undécimo Catavino de Oro en la Bahía de Cádiz.

El Brujo de Federico Linares (Real Club Náutico de Cádiz) se ha proclamado campeón absoluto de la LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María, logrando el undécimo Catavino de Oro de su brillante trayectoria como equipo de regatas.

El Grand Soleil 37 esperó a la séptima y última prueba para anotar su primera victoria parcial y asegurar un triunfo que siempre ha estado amenazado por unos rivales tan complicados como ellos. Tras haberse adjudicado días atrás la XXI Regata Juan de la Cosa, el equipo que dirigen Fede Linares y Juan Luis Páez volvió a mostrar temple y regularidad, sabiendo gestionar la tensión de una edición que pasará a la historia como una de las más igualadas de la gran semana de la vela de crucero en la Bahía de Cádiz.

Muy merecido el subcampeonato que logra el Swan 42 Mar Amigo, de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide (CN Sevilla/RCMtmo Punta Umbría), ganador en 2023, que volvió a desplegar su calidad como equipo, llegando con opciones de victoria hasta el último tramo de la jornada final.

El tercer escalón del podio es para el BH41 Escuela de Navegación Taboga (Real Club Náutico de Cádiz), dirigido con mucho acierto por una tripulación que ha tenido como director de orquesta a Pablo Guitian.

Imagen de la LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María. ANTONIO VÁZQUEZ

Fuera del cuadro de honor, pero muy cerca en puntos, se quedan el Grand Soleil 42 Solerig 6, de Ignacio Colmenares, con Dani Cuevas en la táctica (RCMtmo Sotogrande), y el Sinergia 40 portugués Bamak, de Rodrigo Vargas (CN Almada), separados por un punto y también metidos en la pelea hasta la última prueba.

La emoción se ha llevado al máximo después de seis pruebas y un ganador por decidir en la séptima y última, a la que se llegaba con el Brujo líder gracias al descarte de un quinto en la primera prueba de este domingo, seguido con dos puntos por el Mar Amigo, primer ganador del día por 2'' sobre el Solerig 6. Con su victoria, el barco dirigido por Basilio Marquínez y Nacho Zalvide subía un puesto hasta el segundo con una diferencia de medio punto sobre el barco Escuela de Navegación Taboga, tercero en la prueba por detrás del Solerig 6, clasificado en cuarto lugar con tres puntos más.

Con este panorama la séptima y última prueba se planteaba decisiva para resolver la maraña entre ellos. Es ahí donde emergió la jerarquía del Brujo, que firmó un recorrido impecable para imponerse por delante de Bamak, Mar Amigo, Solerig 6 y Escuela de Navegación Taboga, cerrando con autoridad un triunfo que mantuvo en vilo a toda la flota hasta el final.

La Bahía de Cádiz ha sido el escenario de la cita. ANTONIO VÁZQUEZ

Campeones por clases

- ORC 3: Brujo, por delante del Salona 37 DE 6 Copiadoras Costa Luz (RCMtmo Punta Umbría) y el J99 Regulus VIII, de Manuel Ollero (Comisión Naval de Regatas).

- ORC 1: Mar Amigo, seguido del Baltic 61 Merdocq, de Iván Bohórquez (RCMtmo Santander), con el cántabro David Madrazo a la caña, y el Grand Soleil 45 Balboa, de Ángel Rodríguez (CN Sevilla).

- ORC 2: Escuela de Navegación Taboga, acompañado en el cuadro de honor por Solerig 6 y el portugués Bamak.

- ORC 4: el Melges 24 Inconveniente, de Jaime Andrade (CN Puerto Sherry), por delante del First 31.7 Trebolisimo Dos Asisa, de Curro Azcárate (CDN Punta Umbría), y el Melges 24 Majareta, de Alberto Palomino (CDN Punta Umbría).

- Crucero Familiar: victoria para el Toro 25 Tecno Fibra-Caballo Loco, de Ernesto Vilches y Leonardo Ulecia (CN Puerto Sherry), seguido del Starlight 29 Buzz Light Year, de Eric Perignat (Real Club Náutico de El Puerto de Santa María), y el 26 pies Diciassette, de Rodrigo de Sebastián (CN Puerto Sherry).

La competición estuvo muy disputada. ANTONIO VÁZQUEZ

Los Trofeos Vistahermosa a los ganadores de la regata costera del sábado fueron para el Escuela de Navegación Taboga, en ORC, y el Tecno Fibra-Caballo Loco, en Crucero Familiar.

El día final estuvo marcado por las condiciones más suaves de viento de toda la semana, pero también por la mayor tensión. Se disputaron dos barlovento - sotavento de cuatro tramos, con distancias de 5,8 millas para los ORC y 3 para Crucero Familiar.

La cita ha sido un auténtico éxito en todos los sentidos. ANTONIO VÁZQUEZ

Ceremonia de entrega de trofeos

Los ganadores recibirán sus galardones en la ceremonia de entrega de premios en el restaurante La Caballa de Grupo Grosso, donde el campeón absoluto levantará la réplica del gran Catavino de Oro y se entregarán también los premios Fundación Caja Rural del Sur, Vistahermosa y a la primera tripulación mixta.

La LIV Semana Náutica de El Puerto de Santa María ha sido organizada por el RCN de El Puerto de Santa María y ha contado con el respaldo de Vistahermosa Club de Golf, Marina Puerto Sherry, Fundación Caja Rural del Sur, y marcas como Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Rohde Nielsen, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo y La Venencia, junto a los diarios LA VOZ y Diario de Cádiz.