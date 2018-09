Mientras España se lamentaba de las ausencias y las derrotas, Francia vivía un día grande. Después de que Julien Benneteau y Nicolas Mahut arrollaran a Feliciano López y Marcel Granollers en el dobles, el equipo francés al completo desató su alegría porque su país jugará la decimonovena final de Copa Davis y podría revalidar el título que alcanzara el año pasado.

El capitán, Yannick Noah, animó al persona en la pista y en la rueda de prensa. Ha dado color a esta competición y es tratado por los aficionados como un héroe nacional. Es el último tenista francés en triunfar en Roland Garros, un honor que le vale el trato de Monsieur. Con la euforia desborada, Noah celebró con los jugadores este triunfo ante España. Y lo hizo con una de sus locuras: desnudarse en el vestuario.

FINAAAAAAALE ! « Davis », t’as gagné tes galons de Mascotte Officielle du #TeamFranceTennis 😂😍🔥! Merci à Nico et Julien pour un double de folie 🎉 et merci à vous tous pour le soutien ! On vous aiiiiime ! Lille, toujours au top ! 💪🏻 ! #Allez#GarderLeTitre@FFTennispic.twitter.com/FcatBcYeqC