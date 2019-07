Lo tuvo en sus manos. Incluso lo llegó a acariciar. Roger Federer desperdició una ocasión de oro para levantar su noveno trofeo en Wimbledon, su torneo preeferido. El suizo desperdició dos bolas de partido con ventaja de 8-7 en el quinto set, una manga que acabó con tie-break tras alcanzarse el 12-12 que la organización dispuso como límite para seguir disputando juegos.

En ese momento, todos los focos apuntaban al veterano tenista suizo. Era el decimosexto juego del quinto set. Federer acababa de romper el servicio de Djokovic y estaba a centímetros de la gloria tras colocarse con 40-15 a su favor.

La primera de las bolas de partido la desperdicio con un fallo enviando la bola fuera. La segunda la perdió por una respuesta magistral de Djokovic, impasible el serbio ante la presión, respondió con un apabullante tiro cruzado de derecha que superó la subida a la red de Federer.

*How* do you do this to save Championship point?#Wimbledon@Djokernolepic.twitter.com/cHPpqADVFG