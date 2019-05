Roland Garros Victoria cómoda de Federer en su partido 400 de Grand Slam El suizo se convierte en el jugador de mayor edad en alcanzar los octavos de Roland Garros desde 1972 tras su triunfo sobre Casper Ruud (6-3, 6-1 y 7-6 (8))

El suizo Roger Federer celebró con un triunfo cómodo su partido 400 en un Grand Slam, frente al danés Casper Ruud, 63 del mundo, a quien derrotó para alcanzar sus decimoquintos octavos de final en Roland Garros.

El hombre poseedor de todos los récords ganó por 6-3, 6-1 y 7-6 (8) en dos horas y 11 minutos, para convertirse en el jugador que más presencias tiene en los octavos de París, superando al estadounidense Budge Patty, que había estado 13 veces entre 1946 y 1958.

«Ha sido un partido divertido, juega muy limpio, juega muy bien. Lo he pasado bien gracias al público», dijo desde la pista Suzanne Lenglen, abarrotada para seguir al ídolo suizo, que regresó a Roland Garros tras tres años de ausencia.

Federer aseguró que le costó cerrar el partido: «En esta superficie es más difícil contar con tu servicio, hay que buscar otras cosas, es difícil encontrar los puntos débiles de los rivales».

Su rival en octavos saldrá del duelo entre el francés Nicolas Mahut y el argentino Leonardo Mayer.

A sus 37 años y 305 días, Federer se convierte además en el octavofinalista más veterano en Roland Garros desde el italiano Nicola Pietrangeli en 1972.

Veinte años después de su primer partido en un grande, diez después de su único triunfo en Roland Garros, Federer se midió contra un Ruud cuyo nombre le sonaba solo porque su padre, el mejor noruego de todos los tiempos, disputó el torneo el año de su debut.

A sus 20 años, el joven tenista solo opuso resistencia en la última manga, cuando logró forzar el juego de desempate en el que dispuso de un punto de set. El suizo necesitó cuatro bolas de partido para cerrar el duelo con un contundente remate.

Abandono de Pablo Carreño

Pablo Carreño no pudo terminar su encuentro contra Benoit Paire por una lesión. «En el primer punto del juego de desempate sentí un pinchazo que no me ha dejado continuar. He hablado con el fisio y hemos tomado esa decisión», aseguró el asturiano, que señaló que la lesión es en el aductor derecho, mientras que en el Abierto de Estados Unidos del año pasado fue el izquierdo.

El tenista señaló que intentó seguir durante el juego de desempate, pero le molestaba «al sacar y cuando corría a la derecha», por lo que no pudo competir.