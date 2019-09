El troleo de Federer y Fognini a un motivado Nadal

Apenas queda un día para que arranque la tercera edición de la Laver Cup, la competición anual que enfrenta a una selección de tenistas de Europa contra otra del resto del mundo. El torneo, auspiciado por Roger Federer y con sede en Ginebra, ha gozado de una enorme aceptación en sus dos primeras temporadas en gran parte por el increíble nivel de los jugadores.

Así será también en la tercera edición. Europa estará comandada por Federer y Rafa Nadal, que vuelve a participar tras perderse la edición de 2018. Junto a ellos, un equipo de lujo formado por Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Fabio Fognini, con Roberto Bautista como suplente.

Por el cominado Resto del mundo jugarán John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock y Taylor Fritz.

El formato es similar al de la Ryder Cup de golf, con tres partidos individuales y uno de dobles por cada uno de los tres días de competición.

Este jueves se ha dado a conocer el programa de partidos del primer día, en el que no participará Nadal. El balear, por cierto, ha sufrido el troleo de dos de sus compañeros cuando se dirigía a la pista de entrenamiento.

A Nadal le han pedido que mandará un mensaje a los aficionados, y mientras lo hacía, Federer y Fognini, detrás de él, se partían de risa e intentaban boicotear el vídeo del español.

«Dale Ginebra, vamos Ginebra. Os necesitamos», decía Nadal antes de girarse para ver la reacción de Fededer y Fognini.

Look at those grins 😄@LaverCup | #TeamEuropepic.twitter.com/BxCNguJROw