El tremendo recibimiento a Simona Halep tras ganar en Wimbledon

Simona Halep dio una exhibición de tenis en la final de Wimbledon. Una lección de estilo, estrategia y contención ante toda una Serena Williams que se quedó, por tercera final consecutiva, sin su ansiado título 24 de Grand Slam. No pudo conseguirlo porque Halep firmó uno de los mejores partidos que recuerda la Catedral. Incluso ella misma, que se rió al reconocer que nunca había jugado tan bien.

Es el segundo Grand Slam de la rumana, después de conquistar por fin Roland Garros en 2018 y dilapidar así la losa que levantaba de ser una tenista muy buena, pero sin capacidad para atrapar los grandes trofeos. En Wimbledon reivindicó su maravilloso tenis y su capacidad de concentración, inalterable a pesar de los gestos de furia de la estadounidenses, incapaz de sacar el tenis porque su rival era demasiado fuerte para ella.

Así, la rumana consigue hacer más historia para su país, pues es la primera en ganar el título en Wimbledon. Y el agradecimiento de los aficionados estuvo a la altura de su logro:

.@Simona_Halep receives a giant welcome back in 🇷🇴 following her title run at @Wimbledon 👏👏👏



