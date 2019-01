Una vez asimilada la sorprendente noticia adelantada por Andy Murray, que confirmó que se retirará tras la próxima edición de Wimbledon, algunos de los tenistas más importantes del circuito mundial, rivales pero también amigos del británico, quisieron enviarle su apoyo y su cariño en este duro momento.

Uno de los primeros en enviar un mensaje a Murray fue Rafa Nadal. El español felicitó a su rival en las pistas sumándose al mensaje dedicado también al escocés por su academia: «Felicidades por todos los éxitos en estos años. Ha sido genial jugar contra ti. Mucha suerte con todo». Antes, desde la escuela del balear habían escrito «no sabes cuánto te echaremos de menos. Eres un ejemplo de gran deportista y persona», un mensaje acompañado de una foto de ambos tenistas en sus instalaciones.

Congrats @andy_murray for all your achievements all these years. It was great to play against you all these years. Good luck with everything! https://t.co/BaOsYZ5KTo

Algo más se extendió en sus palabras Novak Djokovic, número uno del mundo, que declaró que para él la noticia había sido «un shock». «Es triste haberlo visto pasar por todo lo que ha pasado en los últimos años. Es un gran campeón, es mi amigo, he crecido con él desde que teníamos 11 ó 12 años y nos conocemos de memoria. Es triste decir que probablemente jugará su último Open de Australia. Le deseo lo mejor», agregó.

Pero si alguien dedicó un mensaje emocionante a Murray ese fue el argentino Juan Martín del Potro, que desde Twitter le pidió luchar para que su carrera no acabe ahora y de esta forma: «Acabo de ver tu conferencia. Por favor, no dejes de intentarlo. Sigue luchando. Puedo imaginar tu dolor y tu tristeza. Espero que lo superes. Mereces retirarte cuando tú lo decidas, pase lo que pase. Te queremos y queremos volver a verte feliz y que te vaya bien».

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏