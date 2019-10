Tenis La absurda descalificación del español Bernabé Zapata Rompió sus pantalones y no pudo continuar al no tener otros de repuesto

El tenista español Bernabé Zapata Miralles, actual número 232 del mundo, sufrió las consecuencias del estricto código de vestimenta que rige su deporte. Cuando trataba de remontar su partido del Challenger de Mouilleron-Le-Captif ante el canadiense Steven Diaz, un agujero en el pantalón tiró por tierra sus esfuerzos.

«Necesitas cambiar tu pantalón, tienes un gran agujero y no puedes jugar así», le llamó la atención el juez de silla en el quinto juego del segundo set. Una advertencia que el valenciano no se tomó bien.

Comenzó entonces un cruce de palabras entre ambos que acabó con la descalificación del español, que no tenía recambio para su dañado pantalón. Así fue la conversación:

Juez de silla: «¿Te parece razonable jugar así?. Tienes un gran agujero en los pantalones. ¿No tienes otro pantalón?»

Bernabé: «No, no tengo otro. Llama por favor al supervisor del torneo»

«No puedes jugar así, tienes que cambiarte. ¿No hay nadie que pueda prestarte otro pantalón?»

«¿Entonces tengo que retirarme por no tener otro pantalón?»

«Eso va a pasar de cualquier modo. Te voy a señalar un warning porque no puedes continuar, y si no tienes otros pantalones estás violando el código de vestimenta y no podrás continuar. Eso es todo lo que te puedo decir».

Seguidamente el árbitro del partido decidió darlo por finalizado con victoria para el tenista canandiense para disgusto de Bernabé: «Es 'default' para el jugador por romper el código de vestimenta. Eso es todo, gracias», señaló.